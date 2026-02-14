越南政府总理范明政出席2026年春季博览会闭幕式

2月13日晚，越南政府总理范明政出席在河内东英县越南展览中心举行的2026年首届春季博览会闭幕式并发表讲话。范明政将本届博览会比作“一只报春的燕子”，承载着对温暖富足春天的期盼。



本届博览会展览总面积达10万平方米室内展区和4.5万平方米室外展区，整体布局宛如一场贯通越南南北的“迎春之旅”。经过12天热烈多彩的举办，博览会生动展现了新年伊始越南经济与消费活力的强劲脉动，在民众和企业界留下深刻印象，广泛传播了创新、融合与奋发生产经营的精神，传递了国家在新时代实现繁荣发展的信心与期望。



博览会以 “连接繁荣——喜迎辉煌新春” 为主题，已超越单纯贸易促进活动的范畴，成为新一年良好开局的 “开春锣鼓”。展会共吸引参观者人数超过50万人次，来自全国各省市及多个国家的代表团前来采购并签署商贸投资合同。



博览会设有3000多个展位，展出数万种越南各地特色精品，打造了富有民族特色的文化艺术空间，营造了欢乐、热闹、团圆的春节氛围，融合传统与现代元素，呈现丰富多样的文化、美食与体验活动。



博览会有效连接了供需关系、企业与企业、消费者与生产者、精神文化与物质生活，成为购物与签署商贸投资合同的重要平台，同时推动电子商务在数字化与绿色转型时代蓬勃发展。



范明政在闭幕式上对各部委、地方政府、企业界（特别是Vingroup集团）以及广大人民群众和国际友人的积极参与与贡献表示高度赞赏。他指出，首届春季博览会是一曲充满气势的 “春之交响乐”，是一颗播撒繁荣希望的 “种子”。



范明政强调，博览会的成功不仅体现在经济、贸易和投资成果上，也在文化和社会层面产生深远影响，充分彰显了国家内生力量、民族团结精神与自力更生、自强不息的志向。



他指出，博览会已成为刺激国内消费的有效渠道，是重要增长动力之一，也是连接国内外贸易的桥梁，展现了越南商品与品牌在全球市场 “走向更高层次” 的强烈愿望和广泛影响。



范明政和与会代表在闭幕式上合影 图自越通社

博览会还彰显了 “越南人优先使用越南货” 精神的强大生命力，体现了国内外消费者对高品质、现代设计和高科技含量越南产品的信任与自豪。



范明政要求工贸部全面总结经验，制定新形势下推进 “越南人优先使用越南货” 运动的战略，将 “优先” 转变为 “信赖” 和 “自豪”。同时，各级部门要保障春节期间市场供应，严厉打击假冒伪劣商品，特别是假药和假食品。



他呼吁企业在科技创新、数字化与绿色转型方面继续走在前列，以商业文化为基础，以企业道德为指引，坚决打击假冒伪劣产品，用高质量、具国际标准和民族智慧特色的产品征服世界。



越南政府致力于营造开放、公平、透明的营商环境，欢迎高质量资本、核心技术和绿色治理模式进入越南，共同拓展合作空间，实现地区与世界的和平与繁荣。 范明政总理



范明政强调，首届2026年春季博览会不仅承载着对温暖富足春天的期望，也开启了越南贸易与服务迈向新高度的信心之门。他宣布博览会闭幕，并期待在未来举办规模更大、层次更高、联系更紧密、组织更专业、影响更广泛、惠民更多的国家级贸易博览会上再次相见。



闭幕式上，范明政与政府常务副总理阮和平、副总理裴青山向64个单位、组织和企业颁发荣誉证书，表彰其为首届2026年春季博览会成功举办作出的重要贡献。（完）