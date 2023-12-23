越南政府总理范明政出席12军团实弹演习

12月23日上午，越共中央政治局委员、政府总理范明政前往北江省出席12军团实弹演习。

这是12军团成立后首次举行实弹演习。其目的在于汇报国防工业武器装备的研究、制造、生产和改进等成果，提高训练质量、战备水平、武器装备技术掌握水平，同时提高参演部队指挥组织协调能力和水平，将12军团建设成为越南人民军的“精、简、强”主力军。

范明政在演习活动上发表讲话时就12军团指战员以及参演力量出色完成演习任务给予高度评价。

范明政强调，为满足新形式新要求而刚成立的12军团已战胜一切困难，出色完成被赋予的任务，不愧是国防部精、简、强、致力于现代化的战略机动主力军团。

面对当前形式，范明政要求各力量继续贯彻落实党、国家、中央军委和国防部对军事国防领域的决议、战略和指导意见。

范明政要求提高训练质量和战备能力；将演习和训练活动确定为定期核心任务；加强科学技术和现代技术工具的研究和应用；提高现代战争环境下官兵协同能力；把握现代武器装备和技术。

与此同时，加强各级党委和党组织的领导，建设廉洁强大的党组织，深化军民密切关系，参加全民国防阵势建设和强大而全面的地方政治基础的建设。

范明政要求对干部和战士做好政治思想教育；增强干部和战士的责任意识、意志、战斗和战胜的决心，绝对忠诚于党、祖国和人民；在任何情况下都能出色完成任务；着力提高部队的物质和精神生活质量，满足履行任务的要求。（完）