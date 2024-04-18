越南政府总理范明政出席雄王祭祖仪式

4月18日（即农历三月初十雄王祭祖日）上午，越南政府总理范明政出席富寿省越池市雄王国家级特殊历史遗迹区举行的雄王祭祖上香仪式。

上香仪式是富寿省委、省政府和人民代表全国同胞、战士和海外同胞举办的。各部委、中央机构、各省市领导和全国各地数万名群众、海外同胞、国际游客一同出席。

上午6时30分，在庄严的气氛和雄伟的仪式音乐声中，范明政一行随仪仗队、台轿队和供品队从雄王中心庭院出发，依次穿过仪门、下庙、中庙前往上庙。

范明政率党、国家、各部委、中央机关、各省市和富寿省领导代表团以及人民群众出席上香仪式。

在神圣的义岭山顶上的敬天殿，范明政总理同各位领导和怀着一颗真诚的感恩之心进入上宫上香和献花，感念祖先的功德，向为国家建设事业做出巨大功劳的先辈们表示深深的谢意。

祭祖文中明确指出，缅怀开国根源、建立文朗国、为国家民族永远繁荣昌盛奠定基础的先祖。一代又一代，跨越数千年，全国一心，全民团结。在建国卫国的历史进程中，越南历代人民经历了无数的斗争、艰辛和挑战；爱国主义情怀深入到无数雒鸿子孙的心，在此基础上培育了团结协作和坚韧不屈的传统以及深刻的民族自豪感。

雄王祭祖上香仪式是4月9日至18日（即农历三月初一至初十）举行的2024年雄王节暨祖地文化旅游周系列活动中最重要的活动。雄王节暨祖地文化旅游周旨在弘扬爱国传统，唤起“饮水思源”传统和寻根感恩祖先的大团结力量；同时，保护和弘扬文化遗产，并将其与富寿省祖地旅游业发展相结合。（完）