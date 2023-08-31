越南政府总理范明政出席隆城机场和新山一机场三个主要标段动工仪式

8月31日下午，越南政府总理范明政在同奈省出席投资总额约为52万亿越南盾(约合22.17亿 USD）的同奈省隆城国际机场和胡志明市新山一机场T3航站楼三个主要标段的动工仪式。

今日动工的标段包括：5.1号标段（隆城机场建设项目一期工程航站楼建设和设备安装标段）、4.6号标段（隆城国际航空港机场跑道和停机坪工程建设和设备安装）和12号标段（新山一国际航空港T3航站楼建设与设备安装）。

5.1号标段价值超过35万亿越南盾（约合14.9亿美元），其被评为投资额最大和当前最复杂的标段，施工时间为39个月，由由土耳其IC控股集团旗下IC ISTAS建设工业与贸易集团及越南建设与进出口股份公司（Vinaconex）、建设投资股份公司（Newtecons）等国内企业组成的Vietur承包联合体施工。

4.6号标段总投资超过7.3万亿越南盾（约合3.1亿美元），施工时间约700天，是隆城机场建设项目一期工程3号子项目的第二大标段。

12号标段是新山一国际机场T3航站楼建设项目中最重要、规模最大的标段，投资额超9.3万亿越南盾（约合3.96亿美元）， 预计于2025年中期竣工。T3航站楼建成后国内旅客吞吐量年均可达2000万人次，高峰时间吞吐量可达7000人次，可停靠为所有代码C和代码E飞机（宽体飞机）提供服务。

越南总理范明政在动工仪式上发表讲话时强调，隆城国际机场一期工程项目和“新山一国际机场T3航站楼建设项目是两个大型项目，在国家机场网络系统中发挥特别重要的作用，是越南国防安全和南方重点经济区乃至全国经济社会发展的重要工程。

上述两个项目建成后，将有助于使越南成为地区乃至世界主要运输中心，以“机场经济生态系统”开辟新的发展空间，创造新的增长动力，促进国家发展和提高竞争力。

范明政总理要求交通运输部、建设部、自然资源与环境部国防部、企业国企资产管理委员会、各中央部门、胡志明市人民委员会、同奈省人民委员会落实好国家管理机关的职责，加大检查、监督力度，及时援助纾解项目实施过程中面临的困难，促进工程施工进度，确保项目质量、进度、安全和效果；关注参加项目的干部、工作人员、工人等的生活；力争提前完成项目并投入使用，不让项目超概算、贪腐、消极和浪费等现象发生。（完）