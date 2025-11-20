越南政府总理范明政出席阿尔及利亚胡志明主席纪念碑落成仪式

胡志明大道长约3公里，位于阿尔及尔东-西干道上，濒临地中海。胡志明大道体现阿尔及利亚人民与胡志明主席以及越南人民之间的深厚感情，也是旅居阿尔及利亚越侨同胞以及越南工作团访阿时的常去之地。



在胡志明大道上，范明政和夫人出席胡志明主席纪念碑落成仪式，向纪念碑敬献鲜花，表达对胡志明主席的生平与事业的崇高敬意与感激之情。



纪念碑以阿拉伯语和越南语记载了胡志明主席的生平事迹。其中明确指出，胡志明主席——越南革命的伟大领袖，于1945年9月2日宣读《独立宣言》，宣布越南民主共和国（即今天的越南社会主义共和国）成立。联合国教科文组织（UNESCO）于1987年通过了有关向胡志明主席授予“越南民族解放英雄和杰出人物”称号的决议，表彰胡志明主席为世界各民族争取和平、独立、民族、民主及社会进步的共同斗争所作出的贡献。



范明政参观胡志明大道。图自越通社

生前，胡志明主席对阿尔及利亚人民的民族解放斗争给予了高度关注和大力支持。他于1922年与阿尔及利亚及国际革命者共同创办了《Le Paria》报纸；1946年来到比斯克拉市（Biskra），并于1958年成为首批承认阿尔及利亚临时政府的国际领导人之一，为越南与阿尔及利亚传统友好合作关系的发展奠定了重要基础。



范明政在落成仪式上发言时表示，越阿关系有着良好的交往历史和光明的未来。特别是范明政此次访阿期间，双方一致同意将两国关系提升为战略伙伴关系，标志着越阿两国兄弟般友好关系中的重要里程碑。



范明政强调，两国将继续保持团结互助，共创光明美好未来，让人民的生活更加富足幸福，使各自国家变得更加强大、富有、文明与繁荣。（完）