越南政府总理范明政出席连接茶荣朔庄两省大桥项目开工仪式

10月15日上午，越南政府总理范明政在茶荣省出席跨后江（sông Hậu）连接茶荣省和朔庄省的大义大桥建设项目开工仪式。

大义大桥工程位于60号国道，全长15公里以上，共有7座桥梁，其中包括2座主要的斜拉桥，投资总额超过8万亿越盾（折合人民币24.5亿元）。

预计大义大桥将于2026年底竣工，届时将取消60号国道最后两个客轮码头。这是一个战略项目，也是通往九龙江三角洲各省的重要沿海路线。建成后，与目前的1号国道相比，从金瓯经朔庄、薄辽至胡志明市的距离将缩短约80公里。

越南政府总理范明政在仪式上发表讲话指出，九龙江三角洲地区具有战略作用和意义。中央政治局、国会和政府的决议中已确定促进九龙江三角洲地区公路、内河、海运、航空、铁路等多种方式的交通基础设施发展。

政府总理批准的《2021-2030年道路交通网络规划及和2050年愿景》中确定了按照规划逐步完善九龙江三角洲地区交通基础设施并实施扶贫济困、经济增长战略的目标。大义大桥项目被确定为该规划中的重要项目。

为保证工程安全、质量和工期，范明政总理指示交通运输部集中精力，狠抓指导，要求项目管理委员会、监理顾问和承包商发挥最高责任意识，制定科学、详细、恰当的施工方案和计划；绝对遵守技术、美观要求和相关法律规定，防止腐败、消极和浪费等造成国有资产损失。范明政总理要求在2026年前完工。

范明政总理还指示茶荣省和朔庄省人民委员会继续按规定开展补偿和安置工作；尽快完成征地拆迁并实现全线交地。

仪式上，范明政正式下令并与各部委、中央领导共同进行大义大桥建设项目开工仪式。

此前，10月14日晚，越南政府总理范明政出席主题为“茶荣省——发展的愿望”的《茶荣省2021-2030年规划及2050年愿景》公布仪式。

《茶荣省2021-2030年规划及2050年愿景》于2023年10月2日获政府总理批准。该规划的总体目标是到2030年茶荣市发展水平处于中等偏高，位居九龙江三角洲前茅，拥有同步发展的交通基础设施、发达的海洋经济，适应气候变化，同时各族人民文化价值得到保护和弘扬；人人生活富裕、幸福。

值得注意的是，该计划确定将茶荣省定安经济区发展成为该省乃至九龙江三角洲地区多产业、多领域的的带动型经济区，优先发展可再生能源、农渔业加工、造船及配套产业、高科技水产养殖等，并利用与海港和物流服务相关的独特产品发展服务和旅游业。

范明政总理强调，越南经济、政治、社会基础稳定且日益发展；对投资者来说是一个有吸引力的目的地；国际一体化对于包括茶荣省在内的地方来说是非常有利的总体条件，因为该省位于一个充满发展活力的地区。

范明政总理指出，茶荣省在经济、国防和安全方面具有战略地位，是九龙江三角洲出海的重要通道，是海洋经济重点省份；同时认为，茶荣省规划对于创造新的发展空间、促进各产业和领域可持续有效发展具有特别重要意义，有助于最大限度地挖掘该省的潜力和优势。（完）