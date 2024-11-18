越南政府总理范明政出席越南 - 巴西企业论坛

巴西目前是越南在拉丁美洲地区的主要贸易伙伴。近年来，越南与巴西的双边贸易额迅速增长，从2011年的15.3亿美元增加到2023年的超过71亿美元；2024年前10个月双边贸易额已达到65.8亿美元。两国力争2025年将双边贸易额提升到100亿美元，到2030年达到150亿美元。



越南对巴西的主要出口商品包括水产品、橡胶、纺织品、鞋类、钢铁等；从巴西进口的主要商品有大豆、小麦、玉米、饲料、原材料以及棉花等。



在投资方面，截至2024年10月，巴西在越南的投资项目共计7个，注册资本为385万美元，主要集中在加工制造业、批发零售、专业技术服务等领域。



在论坛上，巴西工贸服务厅代表表示，巴西看到了与越南合作的巨大潜力，尤其是在高科技产业、半导体芯片、农业、能源安全、可再生能源、科技、应对气候变化、数字化转型以及南南合作等领域。巴西希望《南方共同市场-越南自由贸易协定》尽早签署，以便巴西企业可通过越南进入东南亚市场。



巴西农业发展部部长保罗·特谢拉表示高度评价越南在全球粮食生产链中的重要性，认为双方应进一步加强合作，特别是在农业生产技术方面，以确保全球粮食安全。



范明政表示，在与巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)的会谈中，双方一致同意将越南与巴西的关系提升为战略伙伴关系。这为进一步推动两国企业在经济、投资和贸易方面的合作奠定了坚实基础。



范明政认为两国合作空间巨大，希望两国企业抓住机遇，开展更多的投资合作。



范明政呼吁越南企业加强对巴西的投资，同时鼓励巴西企业加大对越南的投资，推动双边贸易，特别是在农业领域合作，确保粮食安全；改造传统动能，培育新动能，携手探索太空、海洋和地下空间等的新发展空间。



范明政表示，越南的招商引资方向是有选择性地吸引高科技、附加值高、有溢传播力的项目，特别是科学技术、创新、研发、绿色经济、数字经济、循环经济、知识经济、半导体生产、新能源（氢能）、可再生能源、绿色金融、金融中心、生物技术和医疗卫生等领域的项目。



为了破除经济合作中的瓶颈，范明政认为，双方应尽早启动与南方共同市场（Mercosur）自由贸易协定的谈判，签署鼓励和相互保护投资协定和签证协议，并希望巴西尽早承认越南的市场经济地位。



范明政表示，越南正在实施完善制度、基础设施、人力资源三大战略突破口；改善投资环境，创造公开、透明、公平、健康的营商环境；朝着精简方向推进行政审批制度改革，减少物流成本、生产成本、合规成本，提高产品和企业的竞争力。



范明政期待两国企业本着“利益共享、风险共担”的精神加强联系，促进两国经济、投资和贸易的互联互通。（完）

