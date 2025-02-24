越南政府总理范明政出席越南医师节70周年庆祝活动

2月24日下午，越南政府总理范明政出席越南医师节70周年（1955年2月27日~2025年2月27日）庆祝活动，走访慰问白梅医院、军医学院和103军医院医务工作者。越南卫生部长陶红兰，教育培训部部长阮金山，国防部副部长武海产上将等领导一同参加。

*关爱和守护人民群众健康和生命安全的堡垒



出席在白梅医院举行的越南医师节70周年庆典期间，越南政府总理范明政代表党和国家领导向医院25名个人授予“优秀医师”称号和向2名个人授予“三等劳动勋章”。范明政强调，医院体系是卫生部门的骄傲，始终是保卫祖国战斗以及和平时代中关爱和守护人民群众健康和生命安全的堡垒。

范明政强调了白梅医院在卫生领域的辉煌历史篇章中发挥着非常重要的作用，其是国内外医生和研究人员在研究、培训、学习和高质量实践的值得信赖的场所。

范明政认为，尽管已经取得了令人自豪的重要成就，但卫生部门仍需加倍努力，以更好地满足人民群众在诊疗、保健方面的需求与期望，同时在民族奋发图强的新时代中进一步彰显越南医疗卫生的能力。

范明政要求，今后卫生部指导包括白梅医院在内的整个医疗行业深入贯彻和具体化越共中央、政治局、书记处和国会的主张、政策，其中明确指出：医疗行业是一个特殊行业；医疗行业人力资源必须满足专业要求和医德标准；需要经过选拔、培训、使用并给予特殊待遇。

范明政强调，要提升民众生命安全和身体健康保护和关照工作，确保所有人，尤其是在偏远地区、边境和海岛的群众每年都能接受体检；提高专科诊疗质量，增强预防医学和基层医疗的能力与效率；大力发展制药产业，生产医疗设备，提升国家在药品和医疗物资方面的自给能力；加强医疗行业人力资源培训，尤其是人才培养。

范明政要求，卫生部重点指导完成越德医院和白梅医院第二分院项目，确保在2025年投入运营。

范明政期待，白梅医院乃至越南医疗行业为患者提供高效治疗；积极培养人力资源，特别是高素质人才；深入研究，特别是疑难杂症、越南常见的疾病和热带疾病；不断创新；大力推进人民群众诊疗、保健中的数字化转型；全心全意为患者及家属服务。

*白衣战士们无论在任何情况下都出色完成所有任务



当天下午，越南政府总理范明政造访了军医学院，向全国军医行业、军医学院、103军医院的领导、士兵和全体医务工作者致以节日最美好祝福。

范明政强调，经过76年的建设与发展，军医学院已肯定了其作为顶尖医药大学之一，特别是在培养高素质医疗人才、军事医药研究、医药技术转移等方面，以及是高品质治疗中心的地位。

范明政认为，作为越南顶尖医药大学之一和国家重点大学的军医学院不断发展壮大，成为国家及国际军事医学和普通医学领域的培训、科研、开发和应用先进技术的中心。政府总理要求，军医学院和103军医院继续改革创新，提高教育培训质量，建设全面发展、高质量和具有国际声誉的学院；以及打造一支有经验、有声誉的干部、教师和科研人员队伍；培养高素质医学人才。

范明政指出，该学院必须建设“大学附属医院”和“现代化医院”模式，结合数字化转型，成为先进、现代化、满足保护与照顾军队和人民健康需求的诊疗中心。

范明政希望，军医学院在保护与照顾军队和人民的健康与生命安全；科学研究，特别是针对在困难地区、偏远地区、边境、海岛和少数民族地区军民中常见的疾病。同时，对国际义务的特殊任务，开展科学研究和疾病防控工作；培养高素质人才；做好群众工作；坚定团结统一，严格执行纪律纪纲，增强军队力量等方面发挥先锋作用。

值此机会，范明政总理视察103军医院诊疗工作，并走访慰问正在医院接受治疗的患者。（完）