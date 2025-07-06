越南政府总理范明政出席越南—巴西企业座谈会

两国各部委、机构负责人以及来自越南和巴西两国的80多位大型集团和企业代表出席座谈会。



在越巴战略伙伴关系良好发展的基础上，经济合作始终是双方关系的重要支柱。目前，巴西是越南在拉美地区的最大贸易伙伴，双边贸易额逐年增长，2023年双边贸易额接近80亿美元。



越南对巴西出口手机及零部件、计算机、电子产品和配件、机械设备、交通工具及零部件、各类钢铁等的主要出口产品；从巴西进口棉花、动物饲料及原料、大豆、玉米、木材及木制品、纺织皮革原材料等的主要商品。



在投资方面，巴西目前在越南有6个投资项目，注册总额为383万美元；越南在巴西则有1个投资项目，注册资本为30万美元。双方正努力推动双边贸易额早日达到100亿美元，并争取到2030年提升至150亿美元。



在座谈会上，代表们听取了有关越南营商环境的介绍后认为，越南与巴西的经济合作潜力巨大，但实际成果尚未匹配双方的潜能及不断巩固的政治外交关系，尤其是两国于2024年11月刚刚将关系提升为战略伙伴关系之后。



双方企业代表在会上介绍了各自的优势与合作意愿，并就推动两国在航空、重工业、冶金、能源、电信与技术、食品和农业等领域开展投资合作提出诸多建议。



范明政总理在座谈会上发言时指出，世界格局正在快速演变，带来许多机遇和便利，但同时挑战也更加严峻，因此必须发扬团结、统一精神，倡导多边主义，推动自由贸易，反对将贸易和科技政治化，以更有效应对各类全球性挑战。



范明 政总理评价说，越南与巴西的双边关系经过多年发展，正处于历史上最美好时期。双方应共同努力，维系并深化长期、稳定、可持续的合作关系，树立长远战略眼光，推动地区与世界的和平、稳定与发展。



范明政总理在座谈会上发表讲话。图自越通社

在介绍越南实现2030和2045年国家发展目标的愿景与行动时，范明政表示，越南始终坚持“稳定促发展，发展保稳定”的原则，致力于坚决捍卫国家独立、主权和领土完整，不断提升人民的物质与精神生活水平。



当前，越南已成为地区乃至全球增长亮点，2025年上半年GDP增速创近20年来同期新高，宏观经济保持稳定，通胀受控，主要经济平衡得到保障。



越南正大力推进多项重大改革任务，包括行政机构调整、实施两级地方政府模式、大力实施“四大决议”，以及起草涉及医疗、教育和文化的多个决议，推动国家迈入新的发展纪元。



范明政谈及与巴西总统卢拉的良好会谈成果，范明政援引卢拉总统的话强调，越巴两国经济优势互补，“巴西缺什么，越南就有；巴西擅长什么，越南正需要”。 范明政表示，越南和巴西作为东南亚和南美地区的重要国家，应当充分发挥桥梁作用，促进两个具有发展潜力和活力的地区加强联系与合作。



在现有良好外交关系基础上，范明政强调要秉持"利益共享、风险共担"的原则，推动两国企业加强对接、深化合作、扩大投资，切实落实两国高层达成的共识。



范明政提出重点推进三大领域的合作，包括农业领域合作；科技创新、数字化转型及电信领域合作以及矿产资源勘探与深加工合作。

出席座谈会的双方代表。图自越通社

在农产品贸易方面，范明政指出双方应进一步扩大市场开放。巴西首次向越南出口牛肉产品，越南也首次向巴西出口巴沙鱼和罗非鱼。巴西表示愿意增加进口越南水产品和大米。双方同意签署粮食安全合作协议，确保巴西获得越南大米的长期稳定供应。



特别值得注意的是，作为全球第一大和第二大咖啡生产国，巴西和越南一致同意深化咖啡产业合作，包括建立咖啡生产和出口联盟；研究设立咖啡交易所；打造共同品牌和提升两国咖啡文化的国际影响力。



此外，双方还同意拓展新的合作模式，即在对方国家投资发展农产品种植和深加工产业，既满足本国市场需求，又面向第三方市场出口。



双方一致同意加快推进越南与南方共同市场的自贸协定谈判，争取在2025年下半年完成；推动越南与巴西自贸协定进程；完善投资、劳务等领域的法律框架；实施签证便利化措施；开通两国直航航线。



范明政强调，要将良好的政治外交关系转化为实实在在的经贸合作成果，通过加强企业对接和经济联通，把友好合作转化为可量化的项目，真正造福两国人民。越南政府承诺为巴西企业在越南长期稳定可持续投资经营创造便利条件。



范明政总理出席越南南越股份公司与巴西AV09进出口公司签署巴沙鱼、罗非鱼养殖与出口合作协议交换仪式图自越通社

在范明政和两国相关部门负责人的见证下，越巴企业签署了三项合作协议，包括：越南南越股份公司与巴西AV09进出口公司签署巴沙鱼、罗非鱼养殖与出口合作协议；越南重魁有限公司与巴西Fujikura Quail Genetics公司签署价值2亿美元的鹌鹑养殖合作协议以及胡志明市足球俱乐部与巴西格雷米奥足球俱乐部签署价值300万美元的青少年足球培训合作协议。（完）

