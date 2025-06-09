越南政府总理范明政出席联合国海洋大会开幕式

当地时间6月9日上午，越南政府总理范明政率越南高级代表团出席在法国尼斯举行的第三届联合国海洋大会（UNOC 3）开幕式。本次大会旨在支持实现可持续发展目标14：保护和可持续利用海洋及海洋资源以促进可持续发展。



第三届联合国海洋大会（UNOC 3）由法国和哥斯达黎加共同主办，以“加速行动，动员所有力量保护和可持续利用海洋”为主题。会议于2025年6月9日至13日在法国尼斯市举行，吸引来自120多个国家的代表参加，其中包括50多位国家元首和政府首脑、国际组织领导人以及约10万名代表参与相关活动。此次大会充分体现了国际社会对海洋问题的高度关注，以及海洋在应对气候变化、维护全球生物多样性和人类生存发展中的重要作用。



在开幕式上，会议联合主席--法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）和哥斯达黎加总统罗德里戈·查韦斯（Rodrigo Chaves），联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）以及联合国大会主席菲勒蒙·杨（Philemon Yang）纷纷发表讲话，指出当前气候与海洋正面临严峻危机：全球气温已超过前工业时期1.5摄氏度的临界点，生态系统受到严重威胁，珊瑚礁出现前所未有的大规模白化，渔业资源日益枯竭，极端天气和强烈风暴日益频繁。

此外，海盗活动、跨国犯罪和人口贩运等问题也在不断加剧，严重影响沿海社区的发展和权益。



法国总统埃马纽埃尔·马克龙强调，第三届联合国海洋大会是各国就保护海洋、保护人类及未来的措施和创新的契机。



联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯呼吁国际社会继续加大行动力度，将希望转化为行动，实现从开发向保护、从排斥向公平、从短期利益向长期治理的转变，以保护全球海洋。



联合国大会主席菲勒蒙·杨强调，要加强对发展中国家的能力建设和资源投入，同时确保有效的国际合作，以实现可持续发展目标第14项（SDG 14）。



在会议第一天内，越南政府总理范明政范明政将代表东盟和越南在全体会议上发表重要讲话。此外，范明政将与伊拉克总统在第三次联合国海洋大会期间共同主持世界三角洲峰会，并见证由联合国法律事务厅举办的越南批准《国家管辖范围以外海域生物多样性协定》外交文件交接仪式。



此前8日下午，法国总统埃马纽埃尔·马克龙邀请越南政府总理范明政等各国元首和总理出席尼斯会议中心鲸鱼楼揭幕仪式。揭幕仪式后，与会各国领导参观了科学展览会，并参观了海洋科学产品展。



联合国海洋大会是联合国秘书长每三年召开一次的系列活动。第三次联合国海洋大会被视为2025年联合国最重要的海事高级别会议，包括10场全体会议和10场专题会议，集中探讨支持实现联合国可持续发展目标14（即保护和可持续利用海洋和海洋资源）的倡议和措施。（完）