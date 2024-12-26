越南政府总理范明政出席第80次全国公安会议

12月26日，越南政府总理范明政在河内出席第80次全国公安会议。

越共中央政治局委员、中央公安党委书记、公安部部长梁三光大将主持会议。

会议上，与会代表一致认为，2024年，在越南党和国家的切实、有力和及时的领导和指导下，在祖国阵线和社会团体的积极陪同下，以及在国际友人的支持和帮助下，人民公安力量克服诸多困难和挑战，出色完成了安全秩序保障任务，为维护政治稳定作出了贡献，有效地服务于国家经济、文化、社会和外交工作。

政府总理范明政在会议上发表讲话，代表党和国家领导人对人民公安力量的贡献、奉献和牺牲表示感谢和赞扬，同时对其2024年取得的成绩表示祝贺。

政府总理强调，人民公安秉持“为国忘我、为民服务”精神，在任何地方、做任何事情、在任何情况下都冲在一线，默默地出色完成了被交予的任务，成绩十分优异，为国家做出了重大的贡献。

范明政建议，全国公安会议重点讨论和提出维护安全秩序，制定人民公安力量的重大战略、解决方案和政策，培养正规、精英、现代的人民公安力量。

同时，范明政强调了贯彻越共中央总书记苏林的指导精神“人民公安部队要大力创新维护安全秩序的思维，把安全秩序保障与经济社会发展紧密结合起来”的多项重点任务，进一步发挥在贯彻落实党和国家的主张、路线、政策和法律方面的先锋模范作用；主动与各部委、机关特别是人民军密切配合，在安全秩序保障工作中发挥整个政治体系和全民、全军的综合力量。

范明政同时要求公安力量牢牢把握情况，发挥好党和国家在各领域的参谋助手；为维护政治稳定、保障社会治安秩序、拓展对外关系、营造和平安全与稳定的发展环境作出贡献。主动打击和制止敌对势力和反动分子的破坏阴谋；同步部署内部政治安全各方面工作；坚决保卫党的十四大召开前夕各级党代会的安全工作。经常、主动打击和制止各类犯罪活动，特别是经济犯罪、腐败犯罪、浪费犯罪、毒品犯罪、金融犯罪、环境犯罪、高科技犯罪等。（完）