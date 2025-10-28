越南政府总理范明政出席第47届东盟峰会闭幕式

据越通社特派记者报道，10月28日下午，越南政府总理范明政与东盟各成员国领导人共同出席了第47届东盟峰会及相关会议闭幕式暨东盟轮值主席国交接仪式。



经过3天认真紧张的工作后，第47届东盟峰会及相关会议已圆满成功。东盟与合作伙伴之间的系列会议成果，也肯定了东盟的中心地位和作用，并有助于继续巩固和扩大东盟致力于和平、稳定与发展的对外关系。



菲律宾总统马科斯接受由马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣移交的东盟主席木槌时，宣布下届东盟主题为“携手航向未来”以及3大优先事项，即继续巩固和平与安全的支柱，强化区域繁荣走廊，及推动人民赋权。

由政府总理范明政率领的越南代表团积极参与第47届东盟峰会框架内近20场多边活动并为其作出了有效贡献，分享了诸多塑造东盟未来的重要方向。



通过20多场双边接触活动，越南与合作伙伴的友好关系和务实合作也得到实质性推进。越南的贡献、提议和倡议聚焦于推动建设一个团结、韧性、包容、可持续，以人民为中心，将国家发展与区域发展紧密结合的东盟共同体。



从而，越南继续展现出其主动、积极和负责任的成员角色，为巩固内部团结、提升东盟中心地位、促进区域和平、稳定、合作与发展作出切实贡献。



这是政府总理范明政应邀于10月26日至28日赴马来西亚出席第47届东盟峰会及相关会议期间的最后一项活动。当天晚上，范明政和越南代表团离开吉隆坡启程回国，圆满结束访马之旅。（完）