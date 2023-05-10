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越南政府总理范明政出席第42届东盟峰会开幕式并发表重要讲话
为了让东盟真正成为地区和全球的增长核心和动力，佐科·维多多建议东盟优先经济一体化、包容性合作和有效开展《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），确保粮食安全，能源韧性和金融稳定。
东盟秘书长报告了东盟共同体构建进程在三大支柱方面取得的乐观结果。地区增长基本保持稳定，预期增长率达4.7%。在地缘政治动荡影响、许多挑战和潜在风险的影响下，东盟已进行战略转向，利用各新动力，通过许多倡议，如循环经济框架、碳中和战略、东盟数字经济框架协定和一个东盟健康倡议等。
东盟各国领导对“东盟要旨:增长的中心”的主题表示支持和强调了其的战略意义，展现了东盟的活力和地位，地区和全球经济增长的动力。各位领导承诺将推进东盟经济一体化进程，加强东盟内部贸易和投资，巩固供应链对接，提高能力和确保财政稳定、粮食安全和能源安全。
本着上述精神，各国领导通过《2025年后东盟共同体愿景》的主要因素，勾画东盟共同体20年来的未来，并相信东盟日益坚韧并适应不断变化的世界。
其后，东盟各国领导通过了有关东盟各领域合作方向的10个文件，其中，值得注意的是《2025年后东盟共同体愿景的联合声明》、发展本地区电动汽车生态系统、东盟健康倡议、促进区域支付互联互通和加强本币交易。
东盟各国领导还发表了声明，谴责针对人道主义救援车队的袭击案件，其中包括东盟灾害管理人道主义援助协调中心（AHA）和东盟人道主义援助监测小组的工作人员。
越南政府总理范明政在发言中认为东盟面临内部和外部的挑战日益复杂。他提出对东盟本色、价值、活力和威望起着决定作用的3个核心问题，即坚持维护独立性和战略自主性，成为增长的中心，更好地适应外部波动。
范明政强调，团结是无敌的力量，其充分体现在意志和实际行动方面。 巩固团结一致是一个独立和韧性东盟的关键任务。
范明政建议，应关注和推动数字经济、数字政府、循环经济等领域的合作，同时与电网连接、可再生能源开发、尽快建立培养高素质人力资源的长期战略相结合，通过在一些行业中实施劳动互认协议，并考虑扩大该协议在新行业中的适用范围。
范明政强调以人民为中心、共同体建设的目标和动力是东盟的核心精神和缩小发展差距，特别是偏远地区和次地区的发展差距的重要性。
范明政建议东盟成员国携起手来，激发自强和团结精神，释放发展资源，为共同体建设提出突破性思路，帮助东盟突破成为经济增长中心、地区和全球增长中心。
其后，东盟国家领导人与东盟议会联盟、青年、企业和《2025年后东盟愿景》高级别工作组代表举行对话。（完）