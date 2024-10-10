越南政府总理范明政出席第27届东盟—中国峰会和第25届东盟—韩国峰会

越通社特派记者报道，10月10日上午，越南政府总理范明政出席在老挝首都万象举行的东盟—中国峰会和东盟—韩国峰会。



越南政府总理范明政在会上发言时表示希望东盟与其合作伙伴更加紧密地联系在一起，以实现和平、安全和可持续发展。



升级东盟—中国贸易协定



在第27届中国-东盟峰会上，各国领导人高度赞赏中国—东盟关系，特别是2021年双方建立全面战略伙伴关系以来取得的积极进展。中国已连续15年成为东盟主要贸易伙伴，2023年，双向贸易额达7000亿美元，是东盟第三大FDI投资者，注册投资资金总额达173亿美元。



关于东海问题，东盟和中国领导人均强调了确保东海和平、安全与稳定、和平解决争端的重要性，呼吁全面落实《东海各方行为宣言》，并推动尽快达成《东海行为准则》（COC），把东海变成和平、友好、合作的海域。



范明政总理在会议上发言时，对中国—东盟关系取得实质性、有效、广泛发展，给各方带来积极利益表示欢迎，并强调，东盟和中国日益肯定其引领地区和世界经济发展的重要动力和活跃发展中心的地位与作用。



范明政总理建议，东盟和中国比以往任何时候都更需要增强韧性，促进紧密、全面、包容的凝聚和联系。具体是，要推进战略对接，特别是战略基础设施、交通基础设施的对接，促进新增长动力，与“一带一路”倡议更加紧密对接，加快市场开放进度，提升口岸基础设施水平等。



范明政总理建议，继续深入推进人文交流，为夯实社会基础、不断培育睦邻友好合作关系、发展中国—东盟全面战略伙伴关系作出贡献。



范明政总理强调，应共担维护和平责任，同走和平发展道路，并希望东盟与中国保持立场和观点对接，进一步巩固和加强政治互信，密切协调，为和平、安全与稳定作出积极和责任贡献，加强对话，和平解决包括东海在内的地区争端，把东海变成和平、稳定、合作和长期可持续发展的海洋。同时，在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上，尽快完成实质、有效的“东海行为准则”谈判。



会议结束时，中国和东盟领导人发表了关于深化人文交流合作、基本完成东盟自贸区升级谈判、发展智慧农业、推动构建可持续和包容的数字生态体系，以及打击在线欺诈和在线赌博的《联合声明》。

越南发挥好东盟—韩国关系协调作用



第25次东盟-韩国峰会一致通过建立东盟-韩国全面战略伙伴关系的联合声明，标志着双方关系在纪念建交35周年（1989年-2024年）之际迈出发展新步伐。双方领导均强调，建立全面战略伙伴关系体现了双方关系的高度凝聚力和紧密性，以及东盟与韩国深广合作的积极成果。



韩国目前是东盟的第五大贸易伙伴，2023年双边贸易金额达1966.4亿美元；成为东盟第一大外商直接投资（FDI）来源地，2023年投资资金总额达110亿美元。东盟和韩国领导强调，继续密切配合有效实施东盟—韩国团结倡议（KASI），从而进一步深化双方合作关系。除了合作应对各种非传统安全挑战，加大贸易往来，加强企业对接，民间交流，文化、教育、旅游合作之外，双方一致同意提升科技与创新、数字化转型、环境、应对气候变化、自然灾害管理等领域合作层次和水平。



韩国总统尹锡悦（Yoon Suk Yeol）强调了35年来东盟—韩国在各个领域的合作关系所取得的显著成果，其中双边贸易金额增长了22倍，投资额增长了79倍，民间交流增长36倍等。他强调继续优先加强与东盟各国之间团结与合作；有效处理安全、经济、气候变化等方面的挑战；同时与东盟加大智慧城市、数字化转型、研究、科技与人工智能专家培训等领域的合作力度等。



越南政府总理范明政在会上发言时对越南担任东盟—韩国关系协调国期间（2021-2024年）双方恰逢纪念建交35周年之际正式建立全面战略伙伴关系感到高兴。同时提出了东盟—韩国关系未来发展三大方向。



首先，以更高责任感对地区和平、安全、稳定与繁荣发展做出贡献。范明政总理欢迎韩国继续支持东盟在东海问题上的共同立场，努力将东海建设成为和平、稳定、合作与可持续发展的海域。东盟愿意配合并促进利益有关方促进对话，实现朝鲜半岛无核化、长期和平与稳定的目标。



其二，大力加强经济合作，以经济、文化、旅游、教育培训合作为重点。其中，经贸与投资合作需要朝着更平衡、更可持续方向进行，用足用好《东盟—韩国自贸协定》（AKFTA）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）带来的优势，制定开放便利的合作机制，加大市场开放力度，加大文化、旅游、教育培训的交流与合作力度等。



其三，采取更强有力的措施推动包容、全面、可持续发展。其中，共同开辟革新创新、高新技术、可再生能源、数字化转型、绿色转型、应对气候变化、半导体和人工智能、云计算、物联网等领域合作新局面，促进湄公河—韩国伙伴关系发展，对湄公河次区域的发展做出积极贡献，确保包容增长，缩小地区发展差距，推动平衡、可持续发展。（完）