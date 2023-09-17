越南政府总理范明政出席第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式

范明政在开幕式上致辞时强调，中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会是中国—东盟工商界经贸投资合作的重要盛会。历经20次举办，中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会已成为中国与东盟经贸投资合作的象征和旗帜。



20年来，中国与东盟关系取得长足发展，双边贸易额从2003年的782亿美元提升到2022年的9756亿美元，使中国和东盟成为彼此的最大贸易伙伴和重要的投资伙伴。



为加强东盟与中国的经贸投资合作，充分利用CAEXPO 和 CABIS机制，为地区各国带来实实在在的利益，范明政总理提出了以下三点建议。



其一，大力推动双边贸易平衡可持续发展，力争使东盟成为中国第一个进出口贸易额超过1万亿美元的贸易伙伴；协调构建从基础原材料到终端消费品全链条的产品供给体系；继续开放市场，反对保护主义，合作提高满足新标准、新需求、绿色产品等方面要求的能力。促进科技合作与创新。





越南政府总理范明政在会上发表讲话。图自越通社 其二，推进“软硬”两方面的基础设施建设；推动“一带一路”倡议与东盟印太展望进行互利合作；加强交通基础设施和多式联运，特别是铁路和公路对接；向东盟各国以及通过中国更广泛地将东盟商品销往欧洲和中亚等。



其三，加强文化、旅游、航空、人文交流与合作，力争尽快将旅游合作恢复到新冠肺炎疫情发生前的水平。同时，促进新兴领域合作，打造绿色经济、数字经济、循环经济、新材料、共享经济等新增长动能等。



在此过程中，东盟与中国工商界相互支持，用好CAEXPO 和 CABIS机制，把潜力和合作机会转化为具体的成果和产品。 其二，推进“软硬”两方面的基础设施建设；推动“一带一路”倡议与东盟印太展望进行互利合作；加强交通基础设施和多式联运，特别是铁路和公路对接；向东盟各国以及通过中国更广泛地将东盟商品销往欧洲和中亚等。其三，加强文化、旅游、航空、人文交流与合作，力争尽快将旅游合作恢复到新冠肺炎疫情发生前的水平。同时，促进新兴领域合作，打造绿色经济、数字经济、循环经济、新材料、共享经济等新增长动能等。在此过程中，东盟与中国工商界相互支持，用好CAEXPO 和 CABIS机制，把潜力和合作机会转化为具体的成果和产品。

范明政总理重申，越南是20届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会的积极贡献者。越南在本届博览会上是展位数量最多和展览面积最大的东盟国家，仅次于中国，参展企业多达120家，展位数量200个。



越南愿继续同中国和东盟各国一道积极推进自贸区3.0版谈判；加快公路、铁路等重点交通基础设施建设，深入开展智慧口岸试点建设，更好地满足各国工商界和人民投资、贸易、文化、旅游等需求。

在出席CAEXPO 和 CABIS期间，政府总理范明政参观了越南展区和中国展区。该活动结束后，范明政总理一行启程回国，圆满结束在中国南宁的访问之行。（完）