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越南政府总理范明政出席第四次越南经济论坛
越共中央政治局委员、政府总理范明政于6月5日下午在胡志明市出席题为“新形势下建设与深度融入经济相结合的独立、自主的越南经济”的第四次越南经济论坛全体会议-高级座谈。该论坛由越共中央经济部、政府和胡志明市联合举办。
当天还举行主题为“后疫情时代发展稳定的劳动力供应链”、“资本市场与房地产市场的发展”和 “技术创新、数字化转型与供应链多元化”的三场专题研讨会。
越共中央政治局委员、中央经济部部长陈俊英；中央书记处书记、中央宣教部部长陈仲义；各中央部门领导代表；各国和国际组织驻越大使和代表；国内外企业代表以及经济专家等出席论坛。
在论坛上，各部门、省市领导，专家，组织，企业领导就后疫情时代贸易、投资、数字经济、供应链转移等方面的国际经济发展、世界经济新趋势等问题进行了讨论、评估和预测；越南经济的机遇和挑战；近期越南在社会经济发展和应对新冠肺炎疫情方面取得的成就、不足和短板；为克服困难、克服挑战、把握机遇实现经济社会发展目标而进行的改革和结构调整的观点、任务、解决方案和步骤；提出解决方案以释放资源、提高资源利用效率以促进增长和推进经济重组。
特别是，在论坛的全体会议——高级座谈上，与会代表就越南在新形势和背景下的经济独立、自主的内涵进行讨论和交换看法。
政府总理范明政将在论坛上发表重要讲话。（完）
当天还举行主题为“后疫情时代发展稳定的劳动力供应链”、“资本市场与房地产市场的发展”和 “技术创新、数字化转型与供应链多元化”的三场专题研讨会。
越共中央政治局委员、中央经济部部长陈俊英；中央书记处书记、中央宣教部部长陈仲义；各中央部门领导代表；各国和国际组织驻越大使和代表；国内外企业代表以及经济专家等出席论坛。
在论坛上，各部门、省市领导，专家，组织，企业领导就后疫情时代贸易、投资、数字经济、供应链转移等方面的国际经济发展、世界经济新趋势等问题进行了讨论、评估和预测；越南经济的机遇和挑战；近期越南在社会经济发展和应对新冠肺炎疫情方面取得的成就、不足和短板；为克服困难、克服挑战、把握机遇实现经济社会发展目标而进行的改革和结构调整的观点、任务、解决方案和步骤；提出解决方案以释放资源、提高资源利用效率以促进增长和推进经济重组。
特别是，在论坛的全体会议——高级座谈上，与会代表就越南在新形势和背景下的经济独立、自主的内涵进行讨论和交换看法。
政府总理范明政将在论坛上发表重要讲话。（完）