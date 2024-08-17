越南政府总理范明政出席第三次全球南方国家之声峰会

8月17日上午，越南政府总理范明政以线上形式出席由印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）主持召开的第三次全球南方国家之声峰会的高级开幕式。

全球各发展中国家近20名总统、总理和高层领导人出席开幕式，共同就“赋予南方国家权力，致力于可持续的未来”的主题交换意见。

印度总理纳伦德拉·莫迪在开幕式上发言时再次强调全球南方国家之声峰会在二十国集团议程中的重要性和贡献。在世界形势持续出现不稳定和复杂趋势，面临粮食和能源安全、高科技分离等诸多挑战的背景下，纳伦德拉·莫迪总理强调，加强南方经济体之间团结对于推动全球增长具有重要意义。

纳伦德拉·莫迪总理致开幕词后，越南政府总理范明政发表重要讲话，认为世界正在经历前所未有的复杂变化和自然与人类的深刻变革。安全挑战，尤其是气候变化、人口老龄化、资源枯竭、网络安全等非传统安全日益复杂，时常直接对各国安全和发展产生影响。

范明政总理强调，南方国家要有全球性、全面性和包容性的共同愿景、思维、行动和方法。他建议南方国家重点做好以下三个“促进”。

一是促进更加有效、务实地推动全球和地区治理机构的改革进程，重点是将联合国变得更加民主、有效。二是促进动员和有效利用社会一切资源，成功落实联合国可持续发展目标。三是促进新发展动力，特别是科技、创新创业等领域，将其作为各项合作机制和倡议的核心内容。

会上，各国领导人强化对全球多边系统和国际法的承诺，强调要加强国际团结合作，朝着加强发展中国家的声音，确保以人民为中心的方向推动多边机制的改革。

全球南方国家之声峰会是印度在2023年担任二十国集团主席期间提出的倡议。这是印度连续第三次邀请越南出席会议，其体现了越南在全球多边机制上作出负责任贡献和日益提高的作用、地位和国际声誉。（完）