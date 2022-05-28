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越南政府总理范明政出席“木州牛奶天堂”综合体开工仪式
政府总理范明政表示，木洲是一个潜力巨大、机遇突出、竞争优势明显的高原；虽然农业、工业、服务业和旅游业发展潜力巨大，但是，当地机制和政策有待开放。党和国家希望木州成为山罗和西北地区的重要经济中心。
范明政希望由越南乳制品股份公司为投资方的“木州乳制品天堂”项目有助于朝着现代化、提升附加值、形成可持续农产品生产销售链方向推动农业结构调整。
政府总理范明政建议Vinamilk, Mộc Châu Milk和山罗省通过上述项目和其他项目为发展循环经济、绿色经济、保护环境、减少甲烷排放、发展数字经济以及促进技术创新、供应链多元化、市场多元化等做出贡献。
越南政府总理范明政在“木州牛奶天堂”综合体开工仪式上发言。图自越通社
越南政府总理范明政在“木州牛奶天堂”综合体开工仪式上发言。图自越通社
山罗省必须对该省发展规划进行核查，以便充分挖掘该省“潜力巨大、机遇突出、竞争优势明显”等的强项，研究并制定特殊的政策和机制，以便引进各种资源尤其是公私合作，从而促进木州的发展；自力更生，努力奋斗，将木州高原建设成为活跃、绿色、快速和可持续发展的地区。
在仪式上，政府总理范明政出席“木州牛奶天堂”综合体开工仪式，并向木州高科技牛奶加工厂发放投资主张决定书。（完）