Báo Ảnh Việt Nam

新闻

越南政府总理范明政出席“木州牛奶天堂”综合体开工仪式

越南政府总理范明政于5月28日上午在山罗省木州县出席“木州牛奶天堂”综合体动工兴建仪式。这是由越南木州奶牛育种股份公司(Mộc Châu Milk)和越南乳制品股份公司（Vinamilk）为投资方，集高科技奶牛牧场、生态旅游和高科技牛奶加工厂为一体的现代封闭农业生态系统。 “木洲牛奶天堂”综合体由生态农场、木州高科技奶牛养殖和木洲高科技牛奶加工厂两个主要项目组成，其中生态农场、木州高科技奶牛牧场是高科技奶牛牧场与生态旅游相结合的模式，规划面积150公顷，总投资额约达1万亿越南盾。木州高科技牛奶加工厂占地面积26公顷，一期和二期工程投资总额达到 2万亿越盾，一期工程设计日产能可达 500 吨牛奶（二期工程的牛奶日产能可提升至1000吨）。

政府总理范明政表示，木洲是一个潜力巨大、机遇突出、竞争优势明显的高原；虽然农业、工业、服务业和旅游业发展潜力巨大，但是，当地机制和政策有待开放。党和国家希望木州成为山罗和西北地区的重要经济中心。

范明政希望由越南乳制品股份公司为投资方的“木州乳制品天堂”项目有助于朝着现代化、提升附加值、形成可持续农产品生产销售链方向推动农业结构调整。

越南政府总理范明政出席“木州牛奶天堂”综合体开工仪式 hinh anh 2

越南政府总理范明政在“木州牛奶天堂”综合体开工仪式上发言。图自越通社

政府总理范明政建议Vinamilk, Mộc Châu Milk和山罗省通过上述项目和其他项目为发展循环经济、绿色经济、保护环境、减少甲烷排放、发展数字经济以及促进技术创新、供应链多元化、市场多元化等做出贡献。

山罗省必须对该省发展规划进行核查，以便充分挖掘该省“潜力巨大、机遇突出、竞争优势明显”等的强项，研究并制定特殊的政策和机制，以便引进各种资源尤其是公私合作，从而促进木州的发展；自力更生，努力奋斗，将木州高原建设成为活跃、绿色、快速和可持续发展的地区。

在仪式上，政府总理范明政出席“木州牛奶天堂”综合体开工仪式，并向木州高科技牛奶加工厂发放投资主张决定书。（完）

更多>>

更多

Top