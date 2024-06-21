越南政府总理范明政出席文件起草工作组和经济社会组两组编辑小组会议

6月21日上午，越共中央政治局委员、政府总理、越共十四大经济社会小组组长范明政出席文件起草工作组和经济社会组两组编辑小组会议，就政治报告和经济社会报告的重要内容进行讨论。

范明政在会上发表指导性讲话时强调，为做好越共十四大的筹备工作，我们需要制定一个适当、可行、不逆时代潮流的“正确和准确”的政策；最大限度地利用国家资源；建立能够认识到党的路线的机构和干部队伍；落实好党的路线，在领导、指导和治理过程中必须灵活。在此基础上，我们提出观点、任务、措施以及实施的方法。

范明政强调，越共十三大的决议确定了6项核心任务和3个战略突破，同时明确指出，党建为关键任务，干部工作是“关键任务中的关键”，提高党组织和党员的领导能力和战斗力，积极打击腐败和消极行为，没有禁区没有例外。

范明政要求两个编辑小组仔细分析新冠肺炎疫情的背景、大国之间竞争、部分地区的冲突。他强调，在此背景下，越南的目标是基本控制通胀、促增长、确保宏观经济基本稳定、确保各大平衡、劳动力市场满足需求等。 贯穿任务是确保社会民生、提高民众生活水平、确保社会进步公平和保护环境。与此同时，确保政治稳定和社会治安，维护和平合作与发展环境。

范明政要求继续实现三个战略突破，重点促进创新创业，主动开发人力资源，为绿色增长、数字化转型、绿色转型、循环经济、知识经济、共享经济注入新动力。

两个编辑小组已讨论两个报告草案一些重要内容，集中经济社会发展战略（2021-2030年）实施5年情况评估工作，2026-2030年5年阶段主要发展目标、任务和解决方案。在起草政治报告、经济社会报告过程中，两个编辑小组奖继续举行各座谈会，就具体内容进行讨论，确保满足重要的要爱u和两项报告的内容一致。（完）