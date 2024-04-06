越南政府总理范明政出席承天顺化省部分基础设施项目奠基、落成仪式

4月6日下午，越南政府总理范明政出席Vsico顺化港奠基仪式、富山垃圾发电厂落成典礼；视察阮黄路和跨香江新桥项目；看望慰问顺化中央医院医务人员和患者。

范明政出席Vsico顺化港（4、5号码头）奠基仪式并向该项目投资者和建设单位赠送礼物，并进行项目奠基仪式。

包括Vsico顺化港在内的云脚（Chân Mây）梅港群被视为东西经济走廊通往东海最近、最便捷的门户，连接越南中部与老挝、泰国、缅甸，连接越南与亚洲国家乃至世界。

Vsico顺化港计划先后于2025年第二季度和2026年初将4号和5号码头投运，预计每年通过港口进出口货物500万吨，集装箱吞吐量8万~10万标准箱。

当天下午，范明政一行出席承天顺省富山垃圾发电厂落成典礼。

富山垃圾发电厂项目面积11234公顷，总投资额约745.55亿美元，运营期限为25年。该项目于2021年11月正式动工兴建，于2023年8月10日取得环境许可证； 2023年12月完成试运行，2024年2月7日获得电力运营许可证，正式转商业运营。

其后，范明政视察阮黄路和横跨香江新桥项目。

阮黄路和横跨香江新桥项目是通往顺化市中心的主要交通主轴，将两个卫星城香茶市、香水市与顺化市连接起来，投资总额超过2.28万亿越盾（折合人民币7亿元），于2022年底动工兴建，预计于2025年12月完工。

走访顺化中央医院的医务人员和器官移植患者时，范明政强调，党和国家明确，每个人健康则民族健康，预防胜于治疗，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，重视对人民群众生命健康安全保障事业进行投资，让每个人都享有医疗服务。

此前，范明政于同日上午出席顺化中央医院二号国际医院奠基仪式动工仪式。（完）