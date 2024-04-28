越南政府总理范明政出席宁顺省2021-2030规划公布暨投资促进会议

4月28日上午，越南政府总理范明政出席《宁顺省2021-2030年规划及2050年愿景》公布暨宁顺省投资促进会议。

各部委领导同外交机构、国际组织等的代表以及各协会、企业、国内外投资者出席了会议。

越南政府总理于2023年11批准的《宁顺省2021-2030年规划及2050年愿景》明确了该省发展方向，其中战略愿景为“宁顺省” ——与众不同的价值汇聚之地”。

根据该规划，宁顺省的发展方向是吸引多种资源投入具有高度竞争力的五大发展支柱：能源和可再生能源；优质旅游，特色产品；加工制造业；高科技农业；房地产建设和经营。力争2030年宁顺省平均收入处于中上水平；到2050年实现全面快速可持续发展，经济繁荣发展，人民物质生活和精神生活得到提高。

会上，宁顺省公布了五大发展支柱下的55个重点招商引资项目名单。该省向注册资本超过120万亿越盾（折合人民币342.8亿元）的14个大型项目颁发了投资许可证、投资主张决定。

范明政在会议上发表讲话时高度评价宁顺省党委、政府、人民和企业在所付出的努力和所取得的成果。其中值得注意的是2010-2023年间该省经济年均增速达8.6%，高于全国平均水平；2023年该省生产总值（GRDP）规模达52.7万亿越盾（折合人民币150.5亿元）以上，比2010年增长4.9倍；经济结构不断向工业化、现代化方向转转型；文化和社会领域取得了许多进步，人民物质生活和精神生活不断改善。

范明政同时指出了宁顺省面临的部分困难、限制和挑战，如自然条件恶劣，气候干燥；起点相当低；投资资源有限；经济发展水平未能与全省潜力和优势相称；工业生产尚未取得突破；基础设施未能配套发展，缺乏连通性；人力资源质量未能满足经济社会发展的要求等。

范明政指示宁顺省根据国家总体规划、区域规划和行业规划，大力且有效地实施《宁顺省2021-2030年规划及2050年愿景》；改变思维，提高视野，最大限度地发挥内部资源，弘扬历史文化传统；推动公私合作，以公共投资引导领私人投资；加强战略基础设施特别是交通基础设施、城镇和社会基础设施的投资，应对气候变化等。

范明政要求宁顺省切实推进各大驱动区；向绿色、数字化、循环方向发展海洋经济、城市经济、旅游经济、遗产经济。加强与中部以南地区和西原地区的经济合作。与此同时，注重对教育培训、高素质人力资源培训的投资，改进职业教育模式，优先发展旅游、可再生能源等省内潜力领域。

范明政还要求宁顺加强适应气候变化、管理资源和保护环境的能力；重点投入灌溉项目、防盐坝系统、防滑坡堤坝等；促进行政审批制度改革，改善营商环境，加强招商引资工作力度，准备迎来大型潜在投资者。

会议上，响应政府总理号召，宁顺省23个单位和企业为“至2025年全国携手消除危房”竞赛运动捐赠70亿越盾。（完）