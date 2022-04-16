越南政府总理范明政出席宁顺省重设30周年庆典

宁顺省委书记阮德青在庆典上发言时表示，宁顺省重设30年来取得了全面发展成就。该省经济发展出现巨大变化并取得突破性进展。2021年地区生产总值（GRDP）比1992年增长近69倍，年均增长8.14%，高于全国平均水平。经济结构出现积极转变，其中工业和建筑业比重增长20%以上。 人民群众的收入、物质和精神生活不断改善。 多维贫困户发生率快速下降，从2016年的14.93%下降到2021年的4.57%。文化和社会领域得到应有的关注；国防安全和社会治安秩序得到有效保障；政治体系不断得到巩固等。

宁顺力争到2025年成为该地区乃至全国的发达省份，成为能源和可再生能源中心之一， 到2030年成为全国中等偏高收入的省份之一。

范明政在庆典上致辞时表示，30年来，宁顺省党委、政府、军队和人民已努力攻坚克难，奋发向上，充分发挥现有潜力和优势，化劣势为竞争优势，化挑战为发展机遇，以发展可再生能源、海洋经济、旅游为突破。



宁顺省从一个基础设施薄弱的省份，至今已拥有满足发展要求的海港、铁路、公路、灌溉系统； 同时正在逐步成为全国主要的可再生能源中心。省内各工业园区和产业集群正在发挥积极作用并成为备受国内外投资者青睐的投资目的地。 农、林、渔业生产和农村经济朝着可持续方向发展。旅游业发展迅速，成为该省经济的支柱产业。 人民收入、物质和精神生活不断改善。 党建和政治体系建设工作得到高度重视；民众对党的信任度日益提升。