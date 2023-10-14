越南政府总理范明政出席“妇女创业，弘扬本土资源”竞赛决赛颁奖仪式

10月14日上午，越南妇女联合会中央委员会在河内举行“妇女创业，弘扬本土资源”竞赛决赛颁奖仪式。 越共中央政治局委员、政府总理范明政出席仪式。

范明政总理在仪式上发表讲话时强调，创新创业是每个国家、每个民族发展的重要动力。近年来，越南党和国家一直高度重视、出台并有效落实许多支持和鼓励创业创新的方针、机制和政策。妇女占越南总人口的50%以上，是越南劳动力的近 48% ，因此受到高度关注和支持。

为实现妇女创业支持项目的目标和鼓励妇女创业，范明政总理要求各部委、地方和各级妇联不断研究完善体制机制和政策，为妇女创业提供最有利的环境和条件，特别是资金支持机制、法律咨询、培训工作、产品销售、促进妇女创业贸易，大力发展国家创业生态系统，尤其是妇女创业生态系统等。

范明政同时认为，需要通过论坛、博览会、企业、投资基金等形式，加大对妇女创业创新活动的社会资源动员和国际合作；支持妇女创新产品的供需对接、推广和使用。

越共中央委员、越南妇联主席何氏娥表示，妇女创业支持项目实施6年来，已为8万多个妇女创业理念提供支持； 超过7万名妇女大胆创业； 建立了近5000个由妇女管理的合作组或合作社；向6万多家新成立的妇女企业提供咨询，促进企业发展。

今年竞赛共收到2024个参赛项目，远超2021年竞赛的1549个项目，其质量也得到评委会的高度认可，其中，共有33个最佳项目入选全国决赛。

今年获得高奖的项目除了利用本土资源外，还为当地劳动者创造许多就业机会，并拥有潜力改变人们的生产活动，为产品达到国际水平做出贡献。

仪式上，范明政总理和越南妇联领导人为33名妇女创业项目获奖者颁发奖章。（完）