越南政府总理范明政出席天津夏季达沃斯分论坛并发表讲话

据越通社记者报道，6月27日上午，越南政府总理范明政出席了世界经济论坛第十四届新领军者年会（2023年夏季达沃斯论坛) “直面挑战：在脆弱的环境中重启增长”的分论坛。

该分论坛由世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布主持。越南政府总理范明政、巴巴多斯总理莫特利、新西兰总理希普金斯与世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉、中国国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓一同参加。

范明政在分论坛上发言时已强调了正组织世界和越南经济增长的6场“逆风”，为全球经济衰退和通货膨胀增加，人民生活面临许多困难；新冠肺炎疫情对世界和各国的影响仍持续；地缘战略竞争、保护主义、分离、分块和连接不够紧密；包括乌克兰冲突在内的各场冲突威胁全球粮食和能源安全；各发展中国家遭受影响最为严重和在适应和对外部冲击的抵御能力有限；气候变化、自然灾害和疾病等日益复杂难料。

为了应对各场“逆风”，范明政已提出重要措施和6大定向。关于解决措施，范明政认为这是对人民产生影响的全球性问题，需采取全球性措施。关于定向，范明政指出：

第一、需加强国际团结，高度重视多边主义，人民既是主体、中心和资源，又是发展的动力。

第二、需集中恢复生产经营，创造就业，促进贸易和投资，创造出资金、市场和产品。各国际组织、国际金融机构、各大国需出台疏通资源、激活关于数字化转型、绿色增长、循环经济的新增长动力，进行市场多元化，打击保护主义优先贫穷国家和发展中国家等。

第三、通过货币和财政政策采取推进总供给和总需求的措施，促进贸易和投资自由化，减轻能源和粮食价格。

第四、不政治化各经济关系，减少阻止全球发展的因素。

第五、尽早寻找措施来解决冲突。

第六、加强公私合作，为企业，特别是中小型企业创造便利条件。

范明政还分享了越南在抗击疫情、促进经济复苏和增长的经验教训。范明政强调，越南继续集中开展关于基础设施、法律体制和人力资源三大战略突破口；越南的一贯观点就是不以牺牲社会进步和公正和环境为代价，追求单纯经济增长。范明政承诺，越南将继续为国内外企业创造最为便利条件，继续改善营商投资环境。他建议包括世界经济论坛和各成员国在内的各国和国际组织继续在技术、金庸、人力资源培训和现代管理经验等方面同越南进行合作和提供援助，帮助越南继续实施所提出的经济发展目标。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德（Borge Brende）对范明政所提出的认定和定向表示赞同，表示国际社会都知道越南是地区经济增长较高、活跃发展和汇聚许多潜力，可为地区乃至世界经济做出更大的贡献的国家之一。（完）