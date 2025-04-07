越南政府总理范明政出席坎代·西潘敦同志追悼仪式

4月7日，越南政府总理范明政率越南党和国家高级代表团前往老挝，吊唁并出席老挝人民革命党前主席、老挝人民民主共和国前国家主席坎代·西潘敦同志追悼仪式。



在万象期间，范明政总理分别会见了老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里和老挝政府总理宋赛·西潘敦。



越通社记者报道，在各场会晤中，范明政总理代表越南党、国家和人民，对坎代·西潘敦同志的逝世表示无限痛惜，并向老挝党、国家、人民及坎代·西潘敦同志家属致以最深切哀悼。

范明政总理高度评价坎代·西潘敦同志作为印度支那共产党党员，为老挝国家建设发展事业及印度支那三国革命运动作出的不可磨灭的卓越贡献。范明政总理强调，坎代同志与老挝老一辈革命家领导革命运动取得连续胜利，推动老挝革命走向全面胜利，同时为越南革命胜利作出重大贡献。



范明政总理表示，越南党、国家和人民始终铭记并珍视坎代同志作为越南的亲密战友和伟大朋友，在培育与发展越老特殊团结关系中发挥的重要作用。范明政坚信，老挝党、国家和人民定将化悲痛为力量，推动国家建设事业持续稳固发展。



老挝领导人代表老挝党、国家和人民，对越南党、国家和人民第一时间派遣由越共中央总书记苏林率领的吊唁团，以及范明政总理率团出席追悼仪式深表感动，并对越南决定为坎代同志举行两日国葬致以诚挚谢意。这充分体现了两党、两国和两国人民之间的特殊团结情谊，以及越老高层领导人的深厚个人情谊。



老挝政府总理宋赛·西潘敦对越南党、国家和人民特别是对坎代同志的真挚情谊表示深深的感激。他高度评价越南在民族独立斗争及国家建设、保卫和发展事业中给予老挝的至情至义的支持。

双方领导人共同回顾了坎代同志为越老特殊团结作出的重大贡献。两国领导人还就当前经济社会发展情况及各自优先事项交换意见。



范明政总理介绍了越南第十四次全国党代会筹备工作、政府机构精简及经济社会发展目标。老方领导人表示将派遣高级代表团赴越出席P4G绿色增长伙伴关系峰会及越南南方解放、国家统一50周年纪念活动。



范明政总理与老挝领导人共同强调，无论国际形势如何变化，越老两党、两国和人民将竭尽全力维护和培育越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系，使之如胡志明主席、凯山·丰威汉主席与苏发努冯主席所愿，万古长青、世代相传。 （完）