越南政府总理范明政出席国家会展中心奠基仪式

8月30日上午，越南政府总理范明政出席由Vingroup集团在河内市东英县投资建设的国家会展中心奠基仪式。这是庆祝越南社会主义共和国建国79周年（1945年9月2日~2024年9月2日）和首都解放70周年纪念日（1954年10月10日 ~ 2024年10月10日）的工程。

位于东英县的国家会展中心是国家贸易和服务领域的重点项目，取代讲武（Giảng Võ）旧展览中心。该中心占地90公顷，跻身全球十大展览中心之一。该综合体预计将成为首都的“新奇观”，启动充满活力的“世博”经济，与全球贸易中心相媲美。

国家会展中心具有独特的地位，将成为全球领先的贸易和展览活动的国际目的地。这是国内外企业交流、对接、促进贸易的重要国际化平台，同时也是首都河内经济增长的新动力。

该项目位于河内东北门户，是已纳入规划的道路、航空和地铁等重要交通干线的枢纽。室内展厅建筑是整个建筑群的核心，外形呈金龟神状。金龟神是东方文化的四灵之一，与保佑“地灵人杰之地”东英古螺城的传说中金龟神的故事息息相关。

展览空间分为9个分区，每个分区面积超过1万平方米，主厅7000多平方米，拥有现代化的功能性建筑，满足举办各行业领域展览的需求。展区周围有湖泊和树木，营造出一个舒适宜人的户外休闲空间。

与主展馆遥相呼应的是占地面积20.6公顷的4个室外展区，可满足大型活动、展览、节庆、文化旅游活动或多项活动同时进行的需求，位列世界第二位和亚洲第一位。

会展核心区是集商业区、服务区、写字楼、五星级国际酒店为一体的辅助工程生态系统，打造出一座日夜生机勃勃的“国贸街”。

随着东英国家会展中心破土动工，商业大厦、教育和医疗设施以及电动汽车和电动巴士基础设施系统的发展，Vingoup 正在将2050年前打造河内市为一个全球互联的 “绿色-智能-和平-繁荣” 城市，一个值得光临和停留的宜居城市、值得贡献的城市的远景目标转化为现实。（完）