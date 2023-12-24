越南政府总理范明政出席四个重要交通工程竣工仪式

12月24日上午在奠边省奠边府市，越南政府总理范明政出席奠边航空港、宣光—富寿、美顺—芹苴、美顺二桥四个重要交通工程竣工仪式。竣工仪式奠边府市主会场与工程所在地的富寿、永隆、前江三省分会场同步举办。

投资总额为1.467万亿越盾（约合6179万美元）的奠边航空港扩建投资项目于2022年1月22日动工兴建。奠边航空港在升级改造后将能迎接A320和A321型客机或类似机型，年均旅客吞吐量达50万人次。目前，该航空港共有河内—奠边、胡志明市—奠边两条航线。

与内排-老街高速公路连接的宣光—富寿高速公路项目全长40.2公里（其中经过宣光省的路段长为11.63公里，经过富寿省的路段长为28.57公里），投资总额3.753万亿越盾（约合1.59亿美元）。该项目于2021年初动工兴建。

美顺—芹苴高速公路项目属于东部北南高速公路项目，全长近23公里，投资总额4.8万亿越盾（约合1.98亿美元）。该项目于2021年一月动工兴建。

横跨前江的美顺二桥项目全长6.61公里，连接前江与永隆两省。该项目投资总额5万亿越盾（约合2.06以美元），于2020年2月动工兴建。美顺二桥项目意义重大，不仅连接中良—美顺和美顺—芹苴高速公路，还缩短胡志明市与芹苴市之间的距离。

范明政在竣工仪式上发言时表示， 2000-2021年，越南新投资运营高速公路里程达1163公里。而根据越共十三大决议既定的目标，到2030年全国高速公路里程至少5000公里。因此，从2021年到2030年的9年间，全国需要投资建设的高速公路里程全长是过去20年的近4倍。

为实现这一目标，过去，党和国家一向高度重视，投入大量资源，多措并举引导社会资本参与交通基础设施建设。

在航空港方面，已完成奠边、富牌升级改造、新山一和内排国际机场跑道和滑行道升级改造项目，正在开展的隆城国际航空港建设项目、吉碑航空港升级改造项目、新山一国际机场T3航站楼修建项目和内排国际机场T2航站楼升级改造项目。

从本任期开始至今，越南已建成729公里的高速公路，使高速公路总里程增至1892公里，并力争到2025年全国高速公路里程达到3000公里。

范明政说，为了落实党关于交通基础设施发展的决议，政府指示各部委行业和地方投资建设交通领域的许多重点项目。奠边航空港、美顺二桥和宣光-富寿、美顺-芹苴高速公路竣工并投入使用，旨在具体化地方分权和国家预算外投资的政策。

范明政要求，今后，各部委行业、地方和有关单位有效利用各交通工程，继续研究、完善有关工程项目，善做好安置搬迁群众等工作。

*值此机会，范明政向20名奠边府战士赠送慰问品，对退伍军人们在民族长期抗战中做出的贡献表示感谢。

此前，当天上午，范明政一行前往奠边府战场烈士祠堂和A1烈士陵园，向各位英烈敬献花圈。（完）