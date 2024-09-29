越南政府总理范明政出席和平-木洲高速公路开工仪式

和平-木州高速公路全长约34公里，投资总额达近10万亿越盾（折合人民币28.57亿元），双向4车道，实施期为2022~2028年。一期工程2车道，设计速度80公里/小时。



截至项目已完成约8.2公里征地拆迁补偿工作。该项目具有特别重要意义，被期望将推动和平省和西北地区经济社会发展。



越南总理范明政在开工仪式上表示，近三次党代会都非常关注实现三大战略突破口，其中包括交通基础设施的突破口。党的十三大决议提出2030年全国高速公路通车里程达到5000公里的目标。为实现这一目标，近年来，党、国家和政府投入大量资源，采取多种形式的投资和适当的政策，动员社会力量的参与，并取得了许多务实成果。



范明政指出，2021年至今，新增高速公路里程858公里，将全国高速公路总里程提升至2021公里，目前施工中的高速公路约1700公里，即将投建的高速公路约1400公里。



范明政强调，当前，西北地区、跨地区的交通运输体系仍存在诸多不足，是阻碍西北地区发展的主要原因之一。因此，河内-和平-山罗-奠边高速公路的建设对促进西北地区发展、增进区域互联互通、打开发展新空间具有重要意义。



范明政高度评价计划投资部、交通运输部、和平省与有关单位为项目早日开工而做出的努力，同时要求各部门、地区和承包商、施工单位全力以赴，再接再厉，恪尽职守，做好征地拆迁、民众安置工作，抓安全、保质量、抢工期，掀起项目建设新热潮。力争2024年11月30日前完成场地清理工作，2027年12月31日前完成一期项目施工，同时紧接着组织实施二期项目建设，为和平省、西北地区乃至全国经济社会发展做出贡献。（完）

越通社