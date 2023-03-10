越南政府总理范明政出席全国禁毒工作会议

越南公安部作为国家艾滋病和毒品、卖淫防治工作委员会常设机构，同有关部门和地方保持密切协调，为党、国家、政府和国会颁布多项禁毒工作指导文件发挥好参谋助手作用。防范打击毒品犯罪工作有针对性地抓好热点地区。公安、边防部队、海警、海关等有关力量有效协同，侦破多起跨省跨国的大型贩毒犯罪团伙。对毒品犯罪的侦查、起诉和审判工作依法从严。 基本消除了含毒品植物的种植活动。与此同时，对与毒品有关的合法活动的监督工作发生了许多积极的转变。对吸毒人员的排查、统计、建档管理以及强制戒毒工作在全国统一指导、同步实施。禁毒国际合作得到加强和扩大，为维护国家安全和社会治安秩序作出了重要的贡献，有效服务于国家建设发展事业。此外，越南与世界各国特别是与中国、老挝、柬埔寨等接壤国家的有关禁毒合作的双边、多边协议和谅解备忘录得到有效地开展落实，坚决防止非法毒品进入越南，坚决不让越南成为国际毒品的中转地。范明政总理在会上指出了禁毒工作中的不足之处，如：一些地方，特别是党委、政府的毒品综合治理能力未能提升，监督和检查力度不足，各级各部门之间的沟通协调仍有欠缺等。为推进禁毒工作发生积极转变，范明政总理强调，禁毒工作必须在各级党委的直接指导和各级政府的管理下进行。其中，人民公安力量是核心，但不能把所有责任和任务都推到公安力量身上。关于今后一个时期的重点任务，范范明政总理要求各部委、地方特别是基层在其职责、任务和权限范围内，指导禁毒工作，做到尽早禁毒；继续清理、修改、补充和完善相关法律文件体系，为禁毒工作建立完整、配套的法律框架体系；抓紧健全各级艾滋病、毒品和卖淫防治工作指导委员会；加强国际合作，特别是与周边国家和具有经济潜力、毒品防控经验国家的合作；加快实施2021-2025年禁毒计划；牢牢把握形势，力争实现无毒乡坊等。（完）