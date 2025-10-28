越南政府总理范明政出席东盟－澳大利亚领导人会议

据越通社特派记者报道，在马来西亚首都吉隆坡举行的第47届东盟峰会及系列相关会议期间，10月28日下午，越南政府总理范明政与各东盟国家领导人及澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯共同出席了第五次东盟－澳大利亚领导人会议。



在会议上，各国领导人一致认为，东盟－澳大利亚全面战略伙伴关系正朝着更加务实、高效的方向不断发展。2024年，双边贸易额达到962亿美元，澳大利亚对东盟的投资额为16.5亿美元。双方强调，《东盟共同体愿景2045》与《东盟－澳大利亚领导人和平与繁荣伙伴关系愿景宣言》为双方在政治、安全、经济、社会和可持续发展等领域的深入合作开辟了广阔前景。



值此两国即将于2026年迎来建立全面战略伙伴关系五周年之际，各国领导人一致同意加快落实《2025—2029年东盟－澳大利亚行动计划》。其中优先应对传统与非传统安全挑战；通过有效执行升级版《东盟－澳大利亚－新西兰自由贸易协定（AANZFTA）》和《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》深化经济联系；加快落实20亿澳元（约13亿美元）投资便利化援助；并扩大在数字化转型、清洁能源、人工智能（AI）、智慧基础设施等潜力领域的合作。



东盟各国领导人高度评价澳大利亚对东盟共同体建设的支持和贡献，特别是通过《至2040年的澳洲东南亚经济战略》、区域贸易促进发展组织(RT4D)、Aus4ASEAN未来倡议、Aus4ASEAN奖学金项目以及Aus4ASEAN数字化与Aus4ASEAN未来技能倡议等具体行动。



各国期望双方继续有效实施在基础设施与人文互联互通、粮食安全、可持续发展、自然资源管理（尤其是水资源）、应对气候变化与自然灾害、扶贫与次区域发展等领域的项目。



澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯在发言中重申，澳方坚定支持多边主义及以东盟为中心、开放、包容、透明、以规则为基础的地区架构，并将继续与东盟密切合作，加强在经济、投资、清洁能源、教育、文化与社区交流、海洋合作、海上安全、打击跨国犯罪、网络安全及反恐等领域的协作。同时，阿尔巴尼斯宣布追加1500万澳元支持区域劳动力移民计划。



越南政府总理范明政在会上发言指出，近年来东盟－澳大利亚全面战略伙伴关系发展势头积极，《2025—2029年行动计划》的落实率已达83%，为未来深化合作奠定了良好基础。范明政提出双方合作的四大优先方向：



第一，继续推动多层次经济联动，拓展贸易与投资空间；高效落实AANZFTA与RCEP，并将RCEP的拓展与《东盟共同体愿景2045》及《澳大利亚东南亚经济战略2040》相结合。同时，应加强从政策对话、标准与法规协调到贸易促进、企业支持的系统性措施。范明政还建议澳大利亚加大对东盟国家出口原材料与矿产，尤其是当前关键原材料。

第二， 推动战略基础设施互联互通，为跨越式发展奠定基础；开通更多航线与港口，完善多式联运走廊；加强数字基础设施互联、跨境数据管理合作；促进能源、海底光缆、智慧城市及智能治理生态系统的连接。



范明政希望澳方继续支持东盟各国高质量人力资源培训，增加对东盟学生的奖学金名额。



第三，加强数字化与绿色转型、可再生能源合作，打造可持续发展的新增长动力。范明政建议澳方鼓励大型企业投资东盟数字经济框架协议与区域电网，在创新中心建设、网络安全、绿色金融、水资源管理及负责任矿产开采等方面提供支持与经验分享。



第四，共同维护和平、安全、稳定的环境，为发展创造条件；加强共同努力，维护以规则为基础的地区秩序；深化在海上安全与非传统安全领域的合作，建立包括网络空间威胁应对在内的信息共享与预警机制。范明政同时建议澳方继续支持东盟在东海问题上的原则立场，即维护航行与飞越自由，通过和平方式解决争端，符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）。



会议最后，东盟与澳大利亚领导人通过了《在东盟主导的地区架构下防止冲突与危机管理联合声明》。(完)