越南政府总理范明政出席东盟商务与投资峰会并发表重要讲话

据越通社特派记者报道，越南政府总理范明政出席在老挝首都万象举行的第44届和第45届东盟峰会期间，于10月8日下午出席在东盟商务与投资峰会（ASEAN BIS）并发表重要讲话。

此次东盟商务与投资峰会以“加强互联互通和经济复苏能力”为主题，于10月8日至11日在万象举行，吸引了东盟乃至世界800多名大型企业领袖的关注和参与。

范明政在会议上发表讲话时强调，在世界形势复杂多变、难以预测的背景下，东盟依然站稳脚跟并成为增长的中心。在这一成就中，东盟企业和企业家做出了重要贡献。

范明政建议东盟企业和企业家实现“五率先”，即率先为东盟的韧性作出贡献，积极参与处理新兴问题和全球性问题；率先推动经济互联互通（包括建立体制、分享经验、制定优先领域政策等软连接及交通基础设施、数字基础设施、应对气候变化基础设施、能源互联等硬连接；率先推动发展科技创新、创业，特别是在应对气候变化、人口老龄化、自然灾害、流行病等领域中；在各国建设战略基础设施和国际互联互通方面，特别是在制定政策、提高治理能力、调动基础设施发展资源方面发挥率先作用；在东盟内部和东盟融入国际方面，弘扬多边主义和国际团结，造福人民，不让任何人掉队。

范明政在介绍越南发展的基础因素和重要成就时表示，越南国家保护、建设和发展事业的三大支柱是建设民主社会主义、建设社会主义法治国家、发展社会主义定向的市场经济；以人为发展的中心、主体、目标、动力和资源，绝不会牺牲进步、公平和社会保障换取单纯的经济增长。

范明政向与会代表介绍，近期，越南经济取得了重要成就，宏观经济保持稳定，通胀得到控制，经济体的各大指标保持平衡。越南不断改善投资营商环境。当前，越南正重点实施三大战略突破，即完善体制；发展战略基础设施系统；培训和开发人力资源，特别是高素质人力资源。越南高度重视推动人工智能、信息技术、半导体芯片制造、全面数字化转型等高新技术产业。

范明政强调了越南建设廉洁、创新、行动型、服务型政府的目标；加大检查监督力度，促进反腐反消极斗争，推动行政审批制度改革，减少人民和企业的麻烦和合规成本等。（完）