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越南政府总理范明政出席七国集团峰会扩大会议首轮会议并发表重要讲话
范明政总理在会议上发表重要讲话时表示，在当前前所未有的形势下，需要采取超越先例的行动，采取全球、全民的方式并坚持多边主义；强调迫切需要是推动并朝着更绿色、更清洁、更可持续的方向为全球经济复苏增长和发展注入新动力。
范明政总理建议，要提高全球经济治理效率，加强政策协调，特别是在利率、金融-货币、贸易和投资、以世贸组织为中心改革贸易体制等方面。范明政总理欢迎七国集团关于 PGII 的倡议；建议七国集团继续通过提供绿色金融，合作发展战略基础设施系统，特别是在交通领域支持发展中国家。
范明政总理发表关于推进更务实和更有效的全球伙伴关系的信息，他强调，国际团结和坚持多边合作是解决当前复杂挑战的钥匙，同时确保以人民为发展的中心、动力、主体、资源和目标。
范明政总理强调，越南高度评价关于全球粮食安全的广岛行动宣言，建议七国集团和伙伴大力开放农产品市场，促进绿色农业合作，积极参与并助力展开在确保全球粮食安全中南南和三方合作机制。范明政强调，越南愿意加大粮食生产力度，为落实《广岛宣言》作出贡献。
范明政强调，在全球范围内实现可持续发展目标的决心和行动比以往任何时候都更为重要。本着不让任何国家掉队的精神，范明政呼吁七国集团和发展伙伴实施具体行动计划，增加实现可持续发展目标的资源，缩小数字发展差距，掌握前沿技术，确保跨界水源安全，促进性别平等，并建立应对未来突发卫生事件的有效机制。
范明政重申，越南一直是国际社会的主动、积极和负责任的成员，为解决全球共同挑战作出积极贡献，致力于人类可持续且繁荣发展，造福人民。
七国集团峰会是重要国际论坛，吸引7个工业发达国家和权威国家及国际组织领导人出席，共商推动合作，应对全球性问题。这是越南第三次应邀出席七国集团峰会扩大会议。其反映了七国集团和国际社会对越南的地位和声望以及越南近年来为促进国际合作，应对全球性挑战所作出积极和负责任的贡献给予积极认可和评价。（完）