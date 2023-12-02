越南政府总理范明政公布实施JETP资源调动计划

越通社特派记者报道，值此出席在阿联酋（迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP 28）之际，当地时间12月1日下午，越南政府总理范明政已公布实施越南与国际合作伙伴集团之间《建立公正能源转型伙伴关系（JETP）政治宣言》的资源调动计划。

欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen），英国、日本、德国、意大利、加拿大和丹麦等国际合作伙伴集团成员国代表，格拉斯哥净零金融联盟（GFANZ)）领导和联合国开发计划署（UNDP）、世界银行、亚洲开发银行（ADB）及全球人类与地球能源联盟基金（GEAPP）等国际组织和基金会的领导人出席公布仪式。

范明政总理在公布仪式上发表讲话时强调，公平公正的能源转型对落实越南国家能源发展战略具有决定性意义。他强调，为加快能源转型，越南采取了12项具体行动，其中包括制定绿色发展战略和规划、减少排放、发展可再生能源产业，100万公顷优质低排放水稻发展新项目等。

范明政总理建议国际伙伴优先与越南在发展可再生能源产业和服务生态系统、传输和储存能源、节约高效利用能源、绿色能源转型和减少交通运输产生的温室气体排放等领域建立合作关系。

范明政总理建议有关各方早日达成共识，有效利用向越南提供155亿美元的援助资金，以开展具有突破性项目，加快越南公平公正能源转型进程，为确保越南人民繁荣未来、经济增长、能源自主和安全做出贡献。

国际合作伙伴集团代表强调，愿意继续为越南金融、技术和提高治理能力提供援助。

欧洲委员会主席乌尔苏拉•冯德莱恩认为，该计划是落实JETP过程中的重要烙印，体现了越南在能源转型的作用，欧盟对成为越南在此进程中的合作伙伴感到自豪。

英国负责能源国务大臣强调，英国和各伙伴承诺按越南的需求提供支持。

当天，越南政府总理范明政分别与各国和国际组织代表举行双边会晤。

越南政府总理范明政与欧洲委员会主席乌尔苏拉•冯德莱恩会面时强调，越南一向重视与欧盟的全面合作伙伴关系，希望欧盟与其成员为越南金融、技术和人力资源培训提供援助，旨在在《建立公正能源转型伙伴关系政治宣言》框架内应对气候变化，实现能源转型。

范明政总理希望欧洲委员会发出积极声音，让欧盟其他成员早日批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA），建议欧洲委员会考虑早日解除对越南水产品所采取的打击非法、不报告和不管制捕鱼（IUU）黄牌警告。

乌尔苏拉•冯德莱恩主席强调，越南是欧盟和欧洲委员会的重要伙伴。她高度评价越南为落实欧盟委员会关于IUU建议所做的努力，并希望该问题能在不久的将来早日得到解决。 双方一致同意推动在国际和地区论坛上的密切合作。

范明政总理与匈牙利总统卡塔林-诺瓦克（Katalin Novak）举行会晤时建议越匈两国有关机关进一步加强经贸和投资的合作关系，促进市场开放。同时建议匈牙利敦促欧盟其余成员国尽快批准EVIPA，并呼吁欧盟尽快取消对越南水产品所采取的IUU“黄牌”警告，并积极支持东盟和越南在东海问题上的立场。

卡塔林-诺瓦克总统强调，匈牙利一直高度评价旅居匈牙利越南人乃至越南的作用和地位，并强调，匈牙利承诺继续为在匈牙利就读的越南留学生提供奖学金。

双方一致同意积极促进各级代表团的互访，加强地方合作和民间交流，为推动双边关系深入、务实发展做出贡献，同时发挥东盟和欧盟合作桥梁的作用。

越南政府总理范明政与印度尼西亚总统佐科·维多多（Joko Widodo）交谈时高度评价越南于印度尼西亚（印尼）两国战略伙伴关系的发展。

佐科•维多多总统强调，印尼一直重视两国战略伙伴关系。两位领导人就继续加强合作，在东盟和国际论坛上协调与配合达成一致。

同芬兰总统绍利·尼尼斯托（Sauli Niinisto）会面时，范明政总理强调，越南重视与芬兰的多方面合作关系。

利•尼尼斯托总统强调，芬兰将越南视为该国在东南亚地区的潜在伙伴，并希望两国继续加强合作，特别是绿色转型、可再生能源和应对气候变化的合作。

两位领导人就加大贸易投资合作力度，利用《越南与欧盟自由贸易协定》的优势，提高双边贸易金额达成一致。

当天晚上，范明政总理和夫人与越南驻阿联酋大使馆干部和工作人员以及旅居阿联酋越南人代表会面。

范明政总理强调，海外越南人是越南民族不可分割的组成部分和资源；越南党和国家一直重视巩固和发挥全民族大团结力量和国际团结，注重关照与支持越南侨胞融入所在国社会，维持越南语言和文化特色，同时鼓励越南侨胞为建国卫国事业作出贡献。

范明政总理建议旅居阿联酋越南人继续团结一致与互相帮助，继续培育越南与阿联酋关系发展，为建设富强、繁荣国家和人民更加幸福温饱生活做出贡献。（完）