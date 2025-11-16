越南政府总理范明政偕夫人开始对科威特进行正式访问

在科威特国际机场迎接范明政总理一行的有科威特王室成员、科威特首相顾问巴塞尔·胡穆德·萨巴赫；科威特社会事务、劳工、家庭和青年事务大臣阿姆萨勒·胡韦拉；科威特驻越南大使优素福·阿舒尔·萨巴赫。越方有越南驻科威特大使阮德胜、使馆工作人员及在科越南侨胞代表。



科威特是范明政总理此次三国之行的首站。这是16年来越南政府总理首次访问科威特，旨在为明年两国建交50周年（1976年1月10日-2026年1月10日）纪念活动做准备。



越南政府总理范明政偕夫人及越南高级代表团开始对科威特进行正式访问。图自越通社

建交近50年来，越科关系发展良好。两国保持高层互访与接触及双边合作机制。科威特是越南在海湾合作委员会（GCC）国家中最大的贸易和投资伙伴，去年双边贸易额达73亿美元。科威特石油公司（KPC）正与日本共同参与在越南总投资额达90亿美元的宜山联合炼油化工项目（NSRP），并承诺长期供应原油。



两国还保持着其他领域的合作。双方已签署多项地方合作协议，包括胡志明市与艾哈迈迪省、清化省与法尔瓦尼亚省之间的结好协议。此外，两国在多边论坛上相互支持与合作。



按计划，访问科威特期间，范明政将与科威特国王、首相及王储举行会谈和会见；参观考察东道国经济社会设施；与科威特大型经济集团工作会议并在科威特外交学院发表施政演讲。



双方还将交换意见，商定未来合作方向与措施，确立更广泛的合作框架；推动双边关系迈上新台阶。范明政此次访科彰显了越南推进对中东地区外交战略、落实关于新形势下融入国际体系的第59-NQ/TW号决议的决心。（完）