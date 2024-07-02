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越南政府总理范明政会见韩国总统尹锡悦
两国领导人同意密切合作，深化经济关系并取得实际成果，从而为实现2025年双边贸易额达1000亿美元、2030年达1500亿美元的目标做出贡献。
本着这一精神，范明政提议鼓励韩国企业在半导体、数字化转型、绿色转型、生物技术等领域加大对越南的投资力度；推动韩国政府加强高技术含量、高附加值项目的投资；合作培训半导体、氢能、人工智能等领域的人力资源；建议通过经济发展促进基金（EDPF）和对外经济合作基金贷款建设高速铁路等战略基础设施。
尹锡悦表示，韩国企业将越南视为潜在投资目的地，许多在越韩国企业已创造了良好的投资生态系统；建议为韩国企业参与越南重点项目创造条件；承诺将支持越南人力资源培训，服务半导体和高科技产业发展。
双方同意扩大文化、教育、旅游合作，加强地方间合作和民间交流，增进两国人民的联系和相互了解；同意密切合作，保护各自公民在对方国家的合法权利，注重扶持越韩多元文化家庭。
范明政在会见中和尹锡悦一致同意继续在共同关心的国际和地区论坛上密切合作并相互支持；继续加强东盟－韩国、湄公河－韩国等东盟框架内合作。尹锡悦高度评价越南出色履行东盟—韩国关系协调国职责，提议推动东盟—韩国关系提升为全面战略伙伴关系；对越南和东盟在东海问题上的立场表示欢迎。（完）