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越南政府总理范明政会见韩国总统尹锡悦
会见中，范明政对两国建交30年后取得诸多显著成就，其中包括将两国关系升格为全面战略伙伴关系感到高兴。越韩两国在各自国家发展进程中战略利益相似、对诸多地区和国际问题持有类似观点。
越南一贯重视与韩国的合作关系，希望进一步推动两国关系走深走实，其中以经贸合作为重点、以政治互信为基础，为地区和世界和平和共同繁荣做出贡献。越南希望韩国在资金、技术、人力资源、体制建设和治理五个具体领域上深化与越南合作并提供切实支持。
范明政建议双方继续推进经贸投资合作，朝着平衡且健康的方向实现2030年贸易额达到1500亿美元的目标，与此同时，欢迎韩国企业对越南大型基础设施建设项目进行投资；重申越南国家和政府及有关机构今后将继续为韩国企业在越南开展投资及扩大投资规模创造便利条件。
越南一贯重视与韩国的合作关系，希望进一步推动两国关系走深走实，其中以经贸合作为重点、以政治互信为基础，为地区和世界和平和共同繁荣做出贡献。越南希望韩国在资金、技术、人力资源、体制建设和治理五个具体领域上深化与越南合作并提供切实支持。
范明政建议双方继续推进经贸投资合作，朝着平衡且健康的方向实现2030年贸易额达到1500亿美元的目标，与此同时，欢迎韩国企业对越南大型基础设施建设项目进行投资；重申越南国家和政府及有关机构今后将继续为韩国企业在越南开展投资及扩大投资规模创造便利条件。
韩国总统尹锡悦强调韩方一直重视与越南的关系，将越南视为该国在亚洲地区和世界上的一流伙伴。越南是韩国第三大贸易伙伴已充分体现了这一点。
关于两国未来发展方向，韩国愿与越南携手提升科技、革新创新等韩国拥有优势且越南有需求的领域合作层次和水平；对各自国家经济社会发展和改善人民群众生活做出贡献。
关于两国未来发展方向，韩国愿与越南携手提升科技、革新创新等韩国拥有优势且越南有需求的领域合作层次和水平；对各自国家经济社会发展和改善人民群众生活做出贡献。
两位领导重申将采取多项切实措施，为旅韩越南人以及旅越韩国人创造便利条件。双方一致同意将继续在多边合作机制和国际组织加强协调与合作，就共同关心的国际和地区问题保持密切沟通，致力于维护地区和世界和平、稳定、合作与发展。
会见上，范明政向尹锡悦转达了越共中央总书记阮富仲和国家主席武文赏的问候。（完）