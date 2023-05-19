越南政府总理范明政会见韩国总统尹锡悦

韩国总统尹锡悦强调韩方一直重视与越南的关系，将越南视为该国在亚洲地区和世界上的一流伙伴。越南是韩国第三大贸易伙伴已充分体现了这一点。



关于两国未来发展方向，韩国愿与越南携手提升科技、革新创新等韩国拥有优势且越南有需求的领域合作层次和水平；对各自国家经济社会发展和改善人民群众生活做出贡献。



两位领导重申将采取多项切实措施，为旅韩越南人以及旅越韩国人创造便利条件。双方一致同意将继续在多边合作机制和国际组织加强协调与合作，就共同关心的国际和地区问题保持密切沟通，致力于维护地区和世界和平、稳定、合作与发展。



会见上，范明政向尹锡悦转达了越共中央总书记阮富仲和国家主席武文赏的问候。（完）