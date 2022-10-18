越南政府总理范明政会见韩国外长朴振

越南政府总理范明政10月18日下午在河内会见在对越南进行正式访问的韩国外交部长官朴振。

范明政在会见中对朴振在越韩建交30周年之际访问越南表示高度评价，并强调，推动两国合作关系进一步走向深入务实是越南政府和人民的共同决心。

范明政同时强调，经济合作是两国关系的重要支柱，建议双方保持密切合作，尽快实现2023年双边贸易额达1000亿美元，2030年达1500亿美元的目标并努力实现双边贸易平衡。越南欢迎韩国企业对越进行新的投资并扩大投资规模，其中优先发展数字技术、电子、可再生能源、基础设施发展、工业区、高科技农业园区建设等领域。

越南政府总理强调，越南政府及其个人始终高度重视并为包括韩国企业在内的外国企业创造便利条件，高度评价近期举行的政府总理与韩国企业直接对话的成效；建议韩国政府继续将越南视为发展合作政策中的重要伙伴；强调两国劳务合作潜力仍有待挖掘等。

朴振表示，韩国认为越南不仅是其在盟的重要伙伴，也是其印太战略中的重要伙伴。韩国一直愿意进一步加强与越南在各领域的合作。朴振也对范明政在会见中提出的合作方向表示赞同。

双方还就包括东海问题在内的共同关心的问题进行了讨论。范明政强调，越南愿为韩国加强与东盟的合作提供支持。朴振建议两国在气候变化问题上进一步加强合作，并强调，韩国支持确保东海安全、航行和飞越自由与安全，维护和平、稳定、法律秩序并以和平方式解决争端等的共同愿景。

*同日，国外交部长官朴振与越南外交学院大学生面对面交流。

朴振在演讲中介绍了韩国外交政策中的各大内容以及中介绍了韩国外交政策的主要内容和越韩两国双边关系的情况。一直是朴振强调，越南在韩国东盟政策中一直是重要的伙伴国，越南是2021年至2024年东盟与韩国对话的协调国。

朴振表示，自1992年建交30年来，两国关系在外交-安全、贸易-投资等诸多领域取得了惊人的发展。值得一提的是，2021年双边贸易额达800亿美元，比30年前增长160倍。（完）