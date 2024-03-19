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越南政府总理范明政会见韩国和老挝驻越大使
范明政建议，双方继续推动两国贸易合作朝着平衡、可持续方向稳步发展，鼓励韩国企业继续扩大对越投资规模，重点关注文化产业、电子、造船等韩国有优势领域以及半导体、人工智能等新兴领域。
崔英三大使重申韩国政府将越南视为韩国外交关系中的优先方向，并希望进一步推进与越南的双边关系。 崔英三大使希望越南政府继续为在越南生活和工作的韩国企业、韩国公民提供一切便利条件，从而为推动两国经贸合作、民间交流等做出积极贡献。
*在会见老挝新任驻越大使坎葆·恩塔万时，范明政强调，越南党、国家和人民一向重视并将巩固与深化越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系放在首要优先地位，本着尊重老挝独立和主权的精神，继续向老挝提供力所能及的支持。
范明政要求两国有关机构加强协调，下定决心解决目前存在的问题，促进与两国密切的政治关系相称的经济、贸易和投资合作，重点加快推进战略合作项目以及交通和能源基础设施互联互通项目；开展人力资源培训合作，促进双边贸易额和投资活动；为两国企业扩大投资合作创造条件；加强各地方特别是边境省份合作；在国际和地区论坛上积极协调、互换信息和相互支持。
老挝大使坎葆·恩塔万感谢越南一直对老挝提供巨大、有效、及时的帮助，同时强调将竭尽全力巩固并推动两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系迈上新高度。（完）