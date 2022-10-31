越南政府总理范明政会见阿迪达斯集团首席执行官卡斯帕·罗斯特

越南政府总理范明政10月31日在河内会见了阿迪达斯（Adidas）集团首席执行官卡斯帕·罗斯特（Kasper Rorsted）。这是范明政总理与卡斯珀·罗斯特德于2021 年 9 月和 2022 年 3 月两次通电话后的面对面会晤。

范明政表示，越南新冠肺炎疫情得到有效控制，为经济复苏和快速增长创造了条件。越南宏观经济大盘基本稳定，通货膨胀得到抑制。2022年前9个月越南经济增速在地区名列前茅。

范明政感谢阿迪达斯集团及德国政府在越南抗击疫情期间给予的支持和帮助。目前德国是越南在欧洲的最大市场。越南也是德国在东南亚最大的贸易伙伴。这些成果都有阿迪达斯集团的积极贡献。

范明政祝贺阿迪达斯集团在2022年取得非常积极的成果。越南继续成为阿迪达斯的战略要地，同时是阿迪达斯最重要的货物供应源。

范明政表示，越南正努力建设具有韧性的国民经济，积极推进一体化进程。越南政府和政府总理本人一直本着“利益和谐、风险共担”精神，关注并为阿迪达斯在越南扩大业务、实现发展创造有利条件，进而为越德关系作出贡献。越南正在做好准备迎接德国总理前来访问。

卡斯帕·罗斯特对越南在抗击新冠肺炎疫情和社会经济复苏与发展方面取得的成就表示祝贺，同时强调，阿迪达斯将继续扩大业务规模，为更多工人创造就业机会，使越南成为阿迪达斯的重要生产基地。他还建议越南政府为阿迪达斯更多地参与越南人力资源培训工作创造条件。

范明政对阿迪达斯的建议表示赞同，同时建议该集团继续在越南扩大长期稳定的投资经营，支持并为越来越多的越南企业参与阿迪达斯全球供应链创造便利条件。

范明政希望阿迪达斯集团督促欧盟成员国议会尽快批准《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA），为推动越南与欧洲经贸合作注入动力，同时为阿迪达斯在越南的投资创造便利条件。范明政还建议阿迪达斯在越南发展数字经济、实现绿色增长和应对气候变化方面向越南政府提出政策性建议。（完）