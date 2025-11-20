越南政府总理范明政会见阿尔及利亚国民议会议长易卜拉欣·布加利

易卜拉欣·布加利对范明政和越南高级代表团访阿表示热烈欢迎，高度评价两国良好传统关系，并强调，范明政此访是推动两国合作关系的一个重要里程碑。



易卜拉欣·布加利祝贺越南近期成功举办《联合国打击网络犯罪公约》签署仪式，并认为，这是一项对保障多国网络安全具有重要意义的活动。



范明政在会见中向易卜拉欣·布加利通报了其与总统阿卜杜勒·马吉德·特本和总理纳齐尔·阿尔巴维的会见和会谈结果，其中，双方共同发表了关于将越南与阿尔及利亚关系提升为战略伙伴关系的联合声明，并签署了多项重要文件。范明政希望双方尽早制定具体的行动计划，以落实新的关系框架，并希望阿尔及利亚国民议会支持这一进程。



会见现场。图自越通社

易卜拉欣·布加利对阿尔及利亚成为越南在非洲的首个战略伙伴感到高兴，并认为，双边合作关系涵盖政治、经济、能源、国防、电信、地方合作等多个领域。两国能够达到上述合作水平得益于良好的政治关系基础，并希望两国经济合作不断走深走实，有助于培养政治关系。



关于议会合作，阿尔及利亚国民议会议长表示，阿尔及利亚国民议会正在实施多项法规改革，其中包括与电子商务相关的法规，阿方希望就此问题与越南交流、借鉴经验。



范明政对阿尔及利亚国民议会议长的倡议表示赞同，并认为，越南和阿尔及利亚都是发展中国家，有很多方面可以相互交流、学习，特别是在投资、土地、科学技术、创新、数字化转型等方面的法律法规。



范明政希望阿尔及利亚国民议会支持两国政府执行战略伙伴关系框架，其中包括早日批准已签署的协定，特别是关于税收、投资和贸易的协定。范明政指出，越南企业即将在阿尔及利亚投资种植香蕉、茶叶，生产大米及水产加工等，因此建议阿尔及利国民议会提供在土地、水面交付方面的支持。



范明政还建议阿方继续为越南国家油气集团（PVN）在Bir Seba油田稳定、有效运营创造条件，并建议，两国扩大在油气勘探开采、生产、炼化加工、聚合物纤维产品生产等领域的合作。



关于此问题，阿尔及利亚国民议会议长表示，越南企业已初步在阿尔及利亚开展业务，阿尔及利亚立法机构愿意为其提供支持。阿尔及利亚国民议会议长强调，在阿投资的越南企业将享有特殊的优惠政策，并认为，双方已商定的经济项目符合阿尔及利亚的经济多元化政策。（完）