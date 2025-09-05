越南政府总理范明政会见阿塞拜疆国防部长扎基尔·哈桑诺夫

9月4日，越南政府总理范明政在河内会见了正在对越进行正式访问并出席越南八月革命胜利暨国庆80周年庆典的阿塞拜疆国防部长扎基尔·哈桑诺夫（Zakir Hasanov）上将及阿塞拜疆国防部代表团。

范明政在会见中高度评价阿塞拜疆在国家建设和发展中取得的成就，强调越南党和国家始终重视越阿传统友谊。越南人民永远铭记阿塞拜疆人民在越南过去争取民族独立斗争时期和当今建设国家事业给予的支持。越南刚刚在越南军事历史博物馆内建造了苏联军事专家纪念碑，以感谢包括阿塞拜疆人民在内的苏联人民给予的宝贵援助。

范明政表示，越南已准备好迈入新的发展时代，坚定不移奉行独立、自主、多样化和多边化的外交政策，做国际社会的好朋友、好伙伴和积极奉献、责任担当的一员，希望与包括阿塞拜疆在内的各国发展和平、友好合作关系。

范明政强调，苏林总书记于2025年5月对阿塞拜疆进行国事访问并发表关于建立两国战略伙伴关系的联合声明，为巩固和发展两国各领域合作关系奠定了坚实基础。

范明政高度评价两国国防部长的会谈成果，建议两国国防部进一步深化双边防务合作。基于两国人民之间的良好感情，范明政建议两国加强铁路互联互通，增进文化交流和民间交往等。

扎基尔·哈桑诺夫表达了对此次访越并出席越南国庆80周年庆典的深刻印象，并对英雄的越南人民和人民军队表示钦佩。他表示，越阿两国有许多相同之处，可以加强交流和相互学习借鉴经验。

扎基尔·哈桑诺夫强调，阿塞拜疆领导人希望加强与越南的合作。两国合作潜力巨大，并表示将全力推进两国防务合作，为两国关系做出切实有效的贡献。（完）