越南政府总理范明政会见西门子集团总裁兼首席执行官

2月26日下午，越南政府总理范明政在河内会见了正在对越南进行工作访问的德国西门子集团总裁兼首席执行官罗兰·布施（Roland Busch）。

范明政总理表示，越南一向重视深化同德国在各领域上的合作关系。 范明政高兴看到建交近50年和建立战略伙伴关系10多年来，越德在各个领域的关系不断得到巩固和发展并呈现良好的发展态势，越方特别重视与德方的贸易投资合作，特别是在德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔于2024年1月对越南进行访问之后。

范明政总理重申，越南继续完善制度和政策体系，朝着更加便利、平等、安全、稳定和透明的方向改善投资和营商环境；承诺为包括西门子等在内的德国企业在越南投资创造有利条件；在互惠互利的基础上，保护企业的合法、正当权益。

罗兰·布施表示， 自1993年在越南设立代表处以来，如今西门子与越南在许多领域，特别是可再生能源和交通领域开展了有效合作。

罗兰·布施强调，西门子希望扩大在越南的投资合作，特别是在数字化转型、绿色转型、 电动汽车生产、国家数据库中心的基础设施、 城市铁路、高速铁路等领域的合作。

范明政建议西门子在越南研究技术转让并促进创新； 支持越南培养高素质人力资源； 向越南提供财政支持、管理技术转移； 根据世界发展趋势和越南国情建立和完善体制机制。

范明政希望西门子向越南转让发展可再生能源技术； 扩大电动汽车生产和市场开发；支持越南促进数字化转型；希望西门子在越南建立一个研发中心。

范明政建议西门子在技术转让和管理技术转移、人力资源培训、资金援助等领域同越南合作，本着“利益和谐、风险共担”精神帮助越南发展铁路系统。

范明政表示，今后西门子将继续在人力资源培训领域向越南提供支持，支持越南企业走向世界，同越南各部门和地方配合，将合作计划转化为具体的项目。（完）