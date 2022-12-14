越南政府总理范明政会见西班牙首相佩德羅·桑切斯·佩雷斯-卡斯特宏

越通社特派记者报道，出席在比利时布鲁塞尔举行的庆祝东盟-欧盟建交45周年峰会期间，当地时间12月14日上午，越南政府总理范明政会见了西班牙首相佩德羅·桑切斯·佩雷斯-卡斯特宏。

越南政府总理范明政表示，西班牙是越南在欧盟国家中的重要和潜在伙伴之一。为进一步深化越南与西班牙的战略伙伴关系，越南政府总理范明政建议两国相关机构密切协调，充分利用《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA），努力提升双边贸易金额在未来2-3年内达50亿美元；加快实施发展合作项目；继续提高在科技、应对气候变化、国防和环境等领域的合作效率；建议西班牙发出积极声音，建议欧盟尽早取消对越南海鲜所采用的IUU“黄牌”。

西班牙首相佩德羅·桑切斯·佩雷斯-卡斯特宏完全同意范明政总理的意见，表达了他对越南革新事业和融入国际进程所取得成就的深刻印象；承诺作为欧盟在 2023 年下半年的轮值主席国的西班牙将推动欧盟国家批准《欧盟 - 越南投资保护协定》（EVIPA）。

西班牙首相佩德羅·桑切斯·佩雷斯-卡斯特宏高度评价越南在地区和世界上的作用和地位，并诚挚邀请越南加入由西班牙和塞内加尔提倡的30多个国家参与的国际抗旱联盟；继续加强数字化转型、可再生能源等领域的双边和多边合作。

趁此机会，越南政府总理范明政邀请西班牙首相佩德羅·桑切斯·佩雷斯-卡斯特宏于2023年访问越南。西班牙首相佩德羅·桑切斯·佩雷斯-卡斯特宏也邀请范明政总理在适合时候访问西班牙。两国总理互相表示谢意并高兴接受邀请。具体访问时间将通过外交途径安排。（完）