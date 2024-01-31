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越南政府总理范明政会见菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯
双方同意继续加强两国各级、各领域和地方高层代表团互访；申明两国领导人定期会晤有助于巩固和加强政治互信，全面推进双边合作。
双方还同意尽早全面部署两国合作机制；全面排查2019-2024年落实战略伙伴关系的《行动计划》，制定新时期《行动计划》，重点关注数字化转型、发展绿色经济、循环经济、应对气候变化、能源转换等新领域和潜力领域。
双方探讨加强经贸投资合作措施，力争2025年两国双向贸易额达到100亿美元；创造良好的营商和投资环境，特别是在加工技术、基础设施、汽车配套产业、可再生能源、高科技农业等双方都有共同需求和优势的领域。
关于防务安全合作，两国领导人申明将继续发挥防务安全和海上合作机制的作用；尽快恢复外交部海洋事务副部长级联委会机制；提高海上联合巡逻协调、搜救效能，加强禁毒犯罪及网络、高科技、经济等其他犯罪领域的合作。
在讨论国际和地区问题时，两国领导人赞赏两国始终在东盟（ASEAN）、联合国（UN）、亚太经合组织（APEC）、亚欧会议（ASEM）等地区和国际论坛上的密切协调；强调维护东盟团结和核心作用，共同建设强大、团结、有韧性的东盟共同体。
关于东海问题，双方同意继续与东盟国家和伙伴密切协调，维护和落实东盟在东海问题上的共同观点，确保全面、认真落实《东海各方行为宣言》（DOC）；促进谈判，制定更加有效、更具约束力、符合包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法的《东海行为准则》（COC）；把东海建设成为和平之海、合作之海、发展之海，为地区和世界稳定、繁荣、可持续发展作出贡献。（完）