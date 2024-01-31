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越南政府总理范明政会见菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯

1月30日上午，越南政府总理范明政在位于河内的政府总部会见正在对越南进行国事访问的菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romandec Maccott）。 越南政府总理范明政欢迎菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯首次对越南进行国事访问，为促进越南与菲律宾的友谊和多方面合关系作出贡献。菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯对越南近年来经济社会发展取得的突出成就表示钦佩，申明菲律宾始终重视并希望将两国战略伙伴关系推向新高度。

双方同意继续加强两国各级、各领域和地方高层代表团互访；申明两国领导人定期会晤有助于巩固和加强政治互信，全面推进双边合作。

双方还同意尽早全面部署两国合作机制；全面排查2019-2024年落实战略伙伴关系的《行动计划》，制定新时期《行动计划》，重点关注数字化转型、发展绿色经济、循环经济、应对气候变化、能源转换等新领域和潜力领域。

双方探讨加强经贸投资合作措施，力争2025年两国双向贸易额达到100亿美元；创造良好的营商和投资环境，特别是在加工技术、基础设施、汽车配套产业、可再生能源、高科技农业等双方都有共同需求和优势的领域。

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越南政府总理范明政会见菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯。图自越通社

关于大米贸易，越南政府总理范明政表示， 这是越南与菲律宾的重要合作领域之一，不仅是为了经济利益，而且与确保粮食安全的目标有关；建议双方有效实施此次签署的两国大米贸易合作谅解备忘录。

关于防务安全合作，两国领导人申明将继续发挥防务安全和海上合作机制的作用；尽快恢复外交部海洋事务副部长级联委会机制；提高海上联合巡逻协调、搜救效能，加强禁毒犯罪及网络、高科技、经济等其他犯罪领域的合作。

在讨论国际和地区问题时，两国领导人赞赏两国始终在东盟（ASEAN）、联合国（UN）、亚太经合组织（APEC）、亚欧会议（ASEM）等地区和国际论坛上的密切协调；强调维护东盟团结和核心作用，共同建设强大、团结、有韧性的东盟共同体。

关于东海问题，双方同意继续与东盟国家和伙伴密切协调，维护和落实东盟在东海问题上的共同观点，确保全面、认真落实《东海各方行为宣言》（DOC）；促进谈判，制定更加有效、更具约束力、符合包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法的《东海行为准则》（COC）；把东海建设成为和平之海、合作之海、发展之海，为地区和世界稳定、繁荣、可持续发展作出贡献。（完）

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家乡之春新春招待会在柬埔寨举行

“家乡之春”新春招待会在柬埔寨举行

越通社驻柬埔寨记者报道，1月30日晚，越南驻马德望省和西哈努克省总领事馆举行“家乡之春”新春招待会，为旅居柬埔寨西北、西南地区越南人带来传统春节的气氛。
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