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越南政府总理范明政会见莫桑比克议会议长

越南政府总理范明政6月21日在政府所驻地会见了正在对越南进行正式访问的莫桑比克共和国议会议长埃斯佩兰卡·劳琳达·弗朗西斯科·尼瓦内·比亚斯。 越南政府总理范明政6月21日在政府所驻地会见了正在对越南进行正式访问的莫桑比克共和国议会议长埃斯佩兰卡·劳琳达·弗朗西斯科·尼瓦内·比亚斯。

范明政在会见中强调，越南一直重视推动与莫桑比克的传统友好合作关系，将莫桑比克视为越南在非洲的重要合作伙伴之一。

范明政强调，两国在争取民族独立和国家发展目标有很多相似之处，并对双边关系在政治外交、电信、农业、贸易和教育等领域的积极发展给予高度评价。

范明政也强调，越南与莫桑比克合作前景广阔，越南愿与莫桑比克分享发展和对外的经验。他同时提出进一步深化双边关系的措施，并希望两国国会继续支持和推动这些措施的实施进程。

范明政建议莫桑比克支持越南和东盟关于以和平方式解决争端、确保东海航空和航行自由与安全的立场；建议双方通过为双方市场准入、贸易促进和两国企业对接创造有利条件，进一步提升双边贸易额；相互支持多元化供应链和扩大非洲和亚洲市场；密切配合推动下一阶段农业合作项目的实施，为加强莫桑比克的粮食安全作出贡献；加强教育卫生合作，越南愿增加莫桑比克学生奖学金名额，向莫桑比克派遣更多医学专家；研究扩大在能源、加工业、文化、旅游等其他潜在领域的合作。

越南政府总理希望，莫桑比克议会将出台更多政策，为包括越南在内的外国投资者创造便利条件。

莫桑比克议会议长对范明政的热情接待表示感谢，对越南继续取得令人印象深刻的经济社会发展成就，有效应对新冠疫情表示祝贺。同时，高度赞赏越南在地区和世界论坛，特别是在东盟和联合国的作用，并对越南和东盟关于东海的立场表示支持。

莫桑比克议会议长强调，莫桑比克将越南视为其在亚洲最重要的伙伴之一；高度赞赏越南与莫桑比克在农业和电信领域的合作和投资活动；承诺发挥立法机构的作用，支持和为促进两个政府之间的合作，特别是开展越南政府总理刚提出的措施创造便利条件。（完）

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越共中央书记处常务书记武文赏会见莫桑比克议会议长

越共中央书记处常务书记武文赏会见莫桑比克议会议长

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记武文赏6月21日下午在越共中央总部会见了正在越南进行访问的莫桑比克共和国议会议长埃斯佩兰卡•劳琳达•弗朗西斯科•尼瓦内•比亚斯（Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias）与莫桑比克议会代表团。
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