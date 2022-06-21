越南政府总理范明政会见莫桑比克议会议长

越南政府总理

范明政

6月21日在政府所驻地会见了正在对越南进行

正式访问

的莫桑比克共和国议会议长埃斯佩兰卡·劳琳达·弗朗西斯科·尼瓦内·比亚斯。

范明政在会见中强调，越南一直重视推动与莫桑比克的传统友好合作关系，将莫桑比克视为越南在非洲的重要合作伙伴之一。

范明政强调，两国在争取民族独立和国家发展目标有很多相似之处，并对双边关系在政治外交、电信、农业、贸易和教育等领域的积极发展给予高度评价。

范明政也强调，越南与莫桑比克合作前景广阔，越南愿与莫桑比克分享发展和对外的经验。他同时提出进一步深化双边关系的措施，并希望两国国会继续支持和推动这些措施的实施进程。

范明政建议莫桑比克支持越南和东盟关于以和平方式解决争端、确保东海航空和航行自由与安全的立场；建议双方通过为双方市场准入、贸易促进和两国企业对接创造有利条件，进一步提升双边贸易额；相互支持多元化供应链和扩大非洲和亚洲市场；密切配合推动下一阶段农业合作项目的实施，为加强莫桑比克的粮食安全作出贡献；加强教育卫生合作，越南愿增加莫桑比克学生奖学金名额，向莫桑比克派遣更多医学专家；研究扩大在能源、加工业、文化、旅游等其他潜在领域的合作。

越南政府总理希望，莫桑比克议会将出台更多政策，为包括越南在内的外国投资者创造便利条件。

莫桑比克议会议长对范明政的热情接待表示感谢，对越南继续取得令人印象深刻的经济社会发展成就，有效应对新冠疫情表示祝贺。同时，高度赞赏越南在地区和世界论坛，特别是在东盟和联合国的作用，并对越南和东盟关于东海的立场表示支持。

莫桑比克议会议长强调，莫桑比克将越南视为其在亚洲最重要的伙伴之一；高度赞赏越南与莫桑比克在农业和电信领域的合作和投资活动；承诺发挥立法机构的作用，支持和为促进两个政府之间的合作，特别是开展越南政府总理刚提出的措施创造便利条件。（完）