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越南政府总理范明政会见莫桑比克共和国总统
在政治方面，双方同意继续通过政党、国家、国会、政府等渠道加强各级别代表团互访，增进政治互信，为加强两国合作关系注入新动力。
双方对两国经贸合作近年来取得的积极成果感到高兴，2023年双边贸易额达5.5亿美元，是2022年的三倍。
范明政总理建议促进越南农产品、化肥、机械、纺织品服装、鞋类等与莫桑比克煤炭、腰果、木材等互补性强的商品的贸易。
范明政建议莫方为Movitel电信联营体稳定运营创造有利条件。
莫桑比克总统高度赞赏Movitel的运营效益，认为该企业为莫桑比克数字化转型做出了贡献，成为了两国经济合作的成功典范。
菲利佩·纽西总统重申，他将指示莫桑比克政府与越南各部委和合作伙伴配合，提高两国经贸和投资合作效益，并拓展教育、卫生、数字化转型、加工制造业等领域的合作。
莫桑比克总统强调了农业和渔业合作的优先地位；希望越南继续分享经验，研究并寻找合适的合作伙伴开展新的三边合作项目，支持莫桑比克提高水产品开发和加工能力以及有效和可持续发展水产养殖项目。
在多边合作方面，双方同意继续在多边论坛和国际组织，特别是在联合国、不结盟运动以及东盟、非洲联盟等重要组织中相互协调和支持。
双方同意继续在共同关心的国际和地区论坛上密切合作、相互支持；对确保东海航行和飞越的自由安全，根据包括《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法，维护和平、稳定的环境和法律秩序，以和平方式解决海洋争端等持共同立场。（完）