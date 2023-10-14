越南政府总理范明政会见芹苴市年轻选民

10月14日下午，越南政府总理范明政和芹苴市国会代表会见代表团员、青年、学生和年轻人力资源的选民，介绍第十五届国会第六次会议的议程；听取选民的意见和建议；特别掌握和听取芹苴市青年的数字化转型和创新情况等。

在会见中，芹苴市选民对国家的经济社会发展成就，特别是2023年前9个月的成就表示高兴；相信党中央、国会和政府继续指导、协调，在各个领域采取强有力、及时、有效、全面的措施、政策和管理工作。特别是，有效实施发展九龙江三角洲、特别是芹苴市的决议、计划和项目。

值得一提的是，芹苴市年轻选民建议芹苴市国会代表团继续提出并推动基础设施发展，特别是铁路、公路、水路等交通基础设施；投资开发九龙江三角洲和芹苴的物流服务和数字基础设施；进一步推进培训政策，吸引高素质人力资源；为年轻人建立文化设施；在芹苴市建立创业和创新中心等。

范明政总理在会上发表讲话时对选民的意见和地方领导人答复问题表示印象深刻和高度认同；感谢芹苴选民对该市发展的贡献和对政府的支持。

范明政总理表示，青年是国家的未来，是保护、建设和发展芹苴市乃至国家的核心、冲击力量。青年是创业、创新、雄心、梦想、理想、抱负，是为民富国强、民主公平文明社会的目标作出贡献的力量。

范明政向芹苴市选民介绍国家的经济社会发展情况时表示，国际组织继续对越南给予好评。其中，2023年全球创新指数（GII）中，越南排名46/132，较2022年上升2位；营商环境排名上升12位；国家品牌价值排名上升1级，位列32/100，价值4310亿美元，2019年至今增长最快（增长74%）。

范明政总理表示，当前的总目标是稳定宏观经济、控制通胀、促进增长、确保经济各大平衡，确保社会保障和人民生活，维护社会政治稳定、社会秩序和安全，进一步推动腐败和消极现象预防与打击工作；巩固和加强国防安全和外交工作；维护国家发展的和平环境和有利条件。

为实现这一目标，政府需要积极、灵活、同步地实施政策，特别是财政和货币政策；大力促进投资、出口、消费三大增长动力；推动公共投资资金到位，大力实施《经济社会恢复与发展计划》和3项国家目标计划。重点发展各主要行业和领域，特别是加工制造业，着力抓住机遇来推动半导体芯片制造、人工智能、数字化转型、清洁能源、绿色增长、循环经济、共享经济等新兴产业和领域发展，为经济增长注入动力。

范明政总理相信，凭借团结精神和弘扬所取得的成就，各级部委、行业和地方将继续采取强有力的措施，战胜困难，出色完成2023年各项目标任务并为2024年开展各项任务创造有利条件。

范明政总理在活动中还回答和进一步解释澄清选民的意见和建议，同时相信芹苴市乃至全国选民的贡献将为即将召开的第六次会议取得成功作出贡献。 政府和政府总理将与芹苴市政府和人民成功实施所提出的目标和计划并肩前行。（完）