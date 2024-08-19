越南政府总理范明政会见老挝计划与投资部部长

8月19日上午，越南政府总理范明政在政府总部会见正在率团对越南进行工作访问的老挝计划与投资部部长、老越合作委员会主席佩·蓬皮帕（Phet Phomphiphak）。



政府总理范明政指出，越老两国合作关系继续强劲、务实发展。 2024年前6个月双边贸易额达近9.28亿美元，比2023年同期增长11.1%。越南继续保持老挝第三大投资国地位，迄今越南在老挝投资项目总数达255个，注册资本55亿美元；许多项目有效运行，为老挝社会经济发展做出了积极贡献，为数千名工人创造就业机会和增加收入，补充老挝国家预算收入来源等。

范明政总理表示，越老两国政府正在指导彻底解决越南对老挝的援助项目和越南在老挝的投资项目中的一些困难和障碍。



范明政总理表示，当前地区和世界形势复杂多变，需要各国团结一致，越老两国应因地制宜且符合各自国家条件和需求加强合作，携手应对共同挑战。越南一直支持和协助老挝在2024年成功履行国际责任，包括担任2024年东盟轮值主席国。



老挝计划与投资部部长、老越合作委员会主席佩·蓬皮帕表示，老挝正在积极改善投资环境，为外国企业特别是越南企业在老挝投资兴业创造有利条件。特别是推动实施双方商定的河内—万象高速公路，万象-永昂（Vũng Áng）铁路等重要基础设施互联互通项目。（完）