新闻
越南政府总理范明政会见老挝卫生部长本风·福马来西特
范明政建议，今后两国卫生部协调制定具体化和有效落实两国高层协议的计划；核查、促进各项合作领域。其中，双方继续加强在推动数字化转型、远程会诊和治疗等方面的经验交流；为老挝人民在越南医院进行诊治提供支持和创造条件；加强卫生领域人力资源培训。两国卫生部研究修改《边境卫生检疫协定》，并继续在地区和国际卫生领域论坛上相互协调和支持。
范明政表示，近日，乂安省人民委员会与川圹省政府举行由越南援建、病床规模为200张的川圹省友谊医院交接仪式。越南政府总理建议，两国卫生部配合，提供专业引导，确保医院高效和可持续使用。
老挝卫生部长本风·福马来西特对越南为老挝卫生部门，特别是在人力资源培训、为老挝人民在越南进行诊治创造便利条件、新冠疫情防控等方面所提供的支持与合作表示感谢。
本风·福马来西特向越南政府总理汇报其与卫生部长的工作会谈结果，并希望，继续加强与越南在卫生领域，特别是在人力资源培训、传统医学、药品生产、疫苗、边境地区疾病预防控制等方面的合作。
本风·福马来西特表示，将与越南卫生部配合，按照越南政府总理范明政的意见，展开实施各项具体合作活动和项目，为进一步促进越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系作出贡献。同时强调，老挝欢迎越南投资者赴老挝投资于卫生领域。（完）