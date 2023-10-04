越南政府总理范明政会见老挝万象市市长阿沙庞通·西潘敦

越南政府总理范明政于10月4日下午在政府总部会见正在对河内进行工作访问的老挝人民民主共和国首都万象市市长阿沙庞通·西潘敦（Atsaphangthong Siphandone）和首都万象代表团。

越南政府总理范明政表示，河内与万象的合作成果是反映越老特殊传统友谊关系的活生生的证据之一；河内与万象的合作是越老两国各地方合作的领先者，这种合作同时推广到两国从中央到地方的各个层面。

范明政理申明，越南党和国家始终高度重视维护和发展越老两国特殊的“亲兄弟、好朋友”关系，始终支持并为包括河内与万象两个首都在内的两国各地方的发展与合作创造有利条件。

越南政府总理范明政建议，河内市和万象市党委、政府和人民协调制定落实两国高层协议，两国政府2021-2030年合作战略和2021-2025 年双边合作协议的计划；组织落实好已经签署的各项合作备忘录和协议内容。

河内和万象两个首都要推动双方有优势和潜力的领域合作；加强贸易交流和投资活动；加强高素质人力资源特别是新兴领域人才培养合作；促进文化交流；注重对年轻一代的宣传教育工作，让他们了解越老两国和河内与万象两个地方的伟大关系。

特别是，两国首都合作并互相支持完善制度和发展社会经济，特别是在困难时期，为各自国家建设独立、自主、积极主动深入、务实、有效融入国际社会的经济体作出贡献。

老挝首都万象市市长阿沙庞通·西潘敦向范明政总理汇报近期河内首都与万象首都合作成果；赞同范明政总理的意见。老挝首都万象市市长阿沙庞通·西潘敦表示，两国首都将积极互派各级代表团互访，加强和促进合作，培育友谊；组织签署各项协议，并有效落实双方在交通基础设施、教育培训、投资、贸易、文化、旅游、人文交流等领域的各项合作项目。

值此之际，万象市市长阿沙庞通·西潘敦转达了老挝总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）对范明政总理的最热烈的问候和祝贺。越南政府总理范明政通过万象市市长向老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）、老挝总理宋赛·西潘敦、老挝国会主席赛颂蓬·丰威汉(Saysomphone Phomvihane)和老挝党、国家、国会各位领导人，原高级领导人致以诚挚的问候和良好的祝愿。（完）